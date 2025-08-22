Seans na koniec wakacji w polickim parku

Fot. materiały organizatora

Na letni wieczór w towarzystwie gwiazd francuskiego kina, które będą bawić i wzruszać w komedii „Milionerzy”, zaprasza w piątek (22 sierpnia) Miejski Ośrodek Kultury w Policach. Tym razem zaprasza do Parku Staromiejskiego, by pośród zieleni drzew można było się rozkoszować seansem. Pocztąek o godz. 22. Wstęp wolny.

„Milionerzy” to historia o szczęśliwych zwycięzcach, których życie zmienia się w istny koszmar po wygranej w loterii.

Dystrybutor tak opisuje fabułę: „Wygrali w loterii, ale teraz będą musieli za to słono zapłacić. Po wygranej w loterii życie szczęśliwych zwycięzców zamienia się w koszmar. Film przedstawia cztery historie, które ukazują momenty z życia zwycięzców – od chwili odkrycia wygranej, aż po doświadczenie konsekwencji, jakie niesie zdobyta fortuna. Czy wygrany los odmieni dalsze losy bohaterów? To na pewno. Czy wygrana zawsze oznacza szczęście? Zależy od tego, jak je definiujemy.”

– Przyjdźcie i zanurzcie się w magii filmu, ciesząc się docenianą produkcją w niezwykłej atmosferze letniej nocy i w zupełnie nowym otoczeniu – zachęcają organizatorzy. – Zabierzcie ze sobą grupę przyjaciół i pozytywne nastawienie – czekają na was niezapomniane emocje i piękny obraz nocnego nieba, którego dopełnieniem będzie soczysta zieleń drzew!

(sag)