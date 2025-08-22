Piątek, 22 sierpnia 2025 r. 
REKLAMA 18 szczecin
REKLAMA

Seans na koniec wakacji w polickim parku

Data publikacji: 22 sierpnia 2025 r. 09:16
Ostatnia aktualizacja: 22 sierpnia 2025 r. 09:16
Seans na koniec wakacji w polickim parku
Fot. materiały organizatora  

Na letni wieczór w towarzystwie gwiazd francuskiego kina, które będą bawić i wzruszać w komedii „Milionerzy”, zaprasza w piątek (22 sierpnia) Miejski Ośrodek Kultury w Policach. Tym razem zaprasza do Parku Staromiejskiego, by pośród zieleni drzew można było się rozkoszować seansem. Pocztąek o godz. 22. Wstęp wolny.

„Milionerzy” to historia o szczęśliwych zwycięzcach, których życie zmienia się w istny koszmar po wygranej w loterii.

Dystrybutor tak opisuje fabułę: „Wygrali w loterii, ale teraz będą musieli za to słono zapłacić. Po wygranej w loterii życie szczęśliwych zwycięzców zamienia się w koszmar. Film przedstawia cztery historie, które ukazują momenty z życia zwycięzców – od chwili odkrycia wygranej, aż po doświadczenie konsekwencji, jakie niesie zdobyta fortuna. Czy wygrany los odmieni dalsze losy bohaterów? To na pewno. Czy wygrana zawsze oznacza szczęście? Zależy od tego, jak je definiujemy.”

– Przyjdźcie i zanurzcie się w magii filmu, ciesząc się docenianą produkcją w niezwykłej atmosferze letniej nocy i w zupełnie nowym otoczeniu – zachęcają organizatorzy. – Zabierzcie ze sobą grupę przyjaciół i pozytywne nastawienie – czekają na was niezapomniane emocje i piękny obraz nocnego nieba, którego dopełnieniem będzie soczysta zieleń drzew!

(sag)

REKLAMA
REKLAMA

Dodaj komentarz

HEJT STOP
0 / 500


REKLAMA

Czytaj także

REKLAMA

Pogoda

18 pogos_icon
Zobacz prognozę na 3 dni
REKLAMA

Zgadzam się na przechowywanie moich danych osobowych na urządzeniu, z którego korzystam w formie tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie moich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze mnie ze stron internetowych zapisywanych w plikach cookies w celach marketingowych (w tym na profilowanie i w celach analitycznych) przez Kurier Szczeciński sp. z o.o. Więcej w naszej Polityce Prywatności.

Akceptuję