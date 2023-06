Salwy śmiechu wstrząsną Teatrem Letnim. Mamy zaproszenia

Fot. materiały organizatora

W piątek o g. 20 w szczecińskim Teatrze Letnim rozpocznie się Polska Noc Kabaretowa. Mamy zaproszenia dla naszych Czytelników!

To coroczne widowisko rozrywkowe, które w każdym z kilkudziesięciu miast Polski zbiera kilka tysięcy fanów rozrywki na najwyższym poziomie. W tym roku spotkamy się z niemal 200 000 uśmiechniętych osób. Skład widowiska co roku ulega modyfikacjom, jednak zawsze są to kabarety odnoszące w danym sezonie największe sukcesy, najbardziej lubiane i rozpoznawalne przez publiczność w całym kraju. Ekipa tworząca Polską Noc Kabaretową dobierana jest tak, aby trafić w gusta wszystkich fanów kabaretowych, niezależnie od wieku i poczucia humoru.

Polska Noc Kabaretowa to widowisko dla każdego, o czym świadczy różnorodność widzów, a łączy ich jedno – niepodważalne zadowolenie, uśmiech na twarzy i chęć odwiedzenia Polskiej Nocy Kabaretowej podczas kolejnej edycji.

Tym razem Polska Noc Kabaretowa zaskoczy nie tylko składem, ale także tematyką widowiska, a przede wszystkim ogromem premierowych skeczy, które zaprezentuje czołówka polskiej sceny kabaretowej.

Zero cenzury, sto procent kultury! Polska Noc Kabaretowa to wydarzenie, którego nigdy nie zobaczycie w telewizji. Bezpośredni kontakt artystów z widzami, kilkutysięczna śmiejąca się na żywo publiczność i brak skrępowania telewizyjnymi kamerami sprawiają, że jest to wydarzenie niepowtarzalne, a także niepoddawane cenzurze i profilaktycznej poprawności. Spektakl złożony z minispektakli 7 występujących podmiotów to ciągłe zaskoczenia i brak gryzienia się w język.

Co nas czeka? Ponad 2 godziny wybornej zabawy w wykonaniu m.in. kabaretów: Nowaki, Skeczów Męczących, Ani Mru Mru, Paranienormalni, K2.

(as)

Dla naszych Czytelników mamy cztery podwójne zaproszenia na koncert. Aby wziąć udział w konkursie należy wysłać SMS na numer 72601 z hasłem: kurier.kabarety. Na SMS-y czekamy tylko w piątek. Zaproszenia otrzymają cztery osoby, które najszybciej przyślą SMS-y tuż po godz. 13. Koszt SMS-a - 2,46 zł z VAT.