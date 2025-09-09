Rusza konkurs na projekt Teatru Współczesnego

Fot. Dariusz Gorajski

Ruszył międzynarodowy konkurs architektoniczny na projekt nowej siedziby Teatru Współczesnego. - Inwestycja będzie jedną z najważniejszych w historii powojennego Szczecina - podkreśla zastępca prezydenta Michał Przepiera. - Liczymy, że w konkursie pojawią się koncepcje odważne, piękne i funkcjonalne, które wpiszą się w nadodrzański krajobraz i podkreślą wyjątkowy charakter Łasztowni i naszego miasta.



Układ i funkcje

Nowy gmach powstanie na Łasztowni przy Nabrzeżu Celnym, w bliskim sąsiedztwie planowanego Mostu Kłodnego. Ma łączyć tradycyjną funkcję teatru repertuarowego z rolą nowoczesnej, otwartej przestrzeni miejskiej.

- Kurtyna dopiero się podnosi, ale już dziś wiemy, że ta inwestycja będzie jedną z najważniejszych w historii powojennego Szczecina. Teatr Współczesny w nowej odsłonie stanie się sercem Łasztowni – miejscem, gdzie spotyka się sztuka, życie codzienne i panorama miasta nad Odrą. To nie będzie tylko budynek dla aktorów i widzów, ale także przestrzeń otwarta, z której mieszkańcy będą dumni i którą pokażemy gościom z całego świata – mówi Michał Przepiera, zastępca prezydenta miasta. - To ma być obiekt energooszczędny, zaprojektowany w najnowocześniejszych technologiach, który przez dekady będzie służył artystom i widzom. Liczymy, że w konkursie pojawią się koncepcje odważne, piękne i funkcjonalne, które wpiszą się w nadodrzański krajobraz i podkreślą wyjątkowy charakter Łasztowni i naszego miasta.

Najważniejsze założenia obejmują:

- Dużą scenę z widownią na 450 miejsc, z możliwością zmiennego układu sceny.

- Scenę kameralną dla 90–200 osób, z elastycznym układem widowni i sceny.

- Scenę społeczno-edukacyjną dla 100–240 osób – wielofunkcyjną, idealną do warsztatów i wydarzeń artystycznych.

- Zaplecze techniczne i administracyjne: garderoby, magazyny, pracownie, sale warsztatowe, sale prób, biura.

- Dodatkowe funkcje: pełna dostępność dla osób z niepełnosprawnościami, bawialnia dla dzieci, strefa odprężenia dla widzów neuronietypowych, bufet.

- Rozwiązania proekologiczne – energooszczędne systemy ograniczające koszty użytkowania obiektu.

- Przestrzeń rekreacji i wypoczynku oraz wykorzystanie zieleni wokół budynku.

- Budowę podziemnego parkingu.

Nagrody:

Najważniejszą nagrodą będzie zaproszenie zwycięzcy do podpisania umowy na przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz sprawowanie nadzoru autorskiego podczas realizacji procesu budowlanego. Zwycięska pracownia architektoniczna stanie się autorem jednego z najważniejszych budynków w historii powojennego Szczecina. Dodatkowo przewidziane zostały nagrody pieniężne: I miejsce – 300 000 zł brutto, II miejsce – 200 000 zł brutto, III miejsce – 100 000 zł brutto, 3 wyróżnienia – 50 000 zł brutto.

Eksperci w roli jury

Konkurs architektoniczny organizowany jest przy udziale Stowarzyszenia Architektów Polskich (SARP).

- SARP będzie pełnił rolę nie tylko organizatora, ale i eksperta - informuje szczeciński magistrat. - Zapewni profesjonalną obsługę konkursu, zagwarantuje najwyższy poziom merytoryczny, oraz wskaże do sądu konkursowego doświadczonych architektów-praktyków, którzy potrafią ocenić projekty pod kątem funkcjonalnym, estetycznym i urbanistycznym. Ich zadaniem będzie wybór koncepcji, która najlepiej połączy walory architektoniczne z praktycznym użytkowaniem i potencjałem miejsca. Dzięki temu Szczecin zyska projekt nie tylko efektowny, ale i funkcjonalny – odpowiadający na wyzwania przyszłości.

Nadzór nad realizacją konkursu oraz inwestycji sprawuje spółka Szczecińskie Inwestycje Miejskie.

Szczegóły dotyczące konkursu: https://1084.konkurs.sarp.pl/

(K)

Więcej na ten temat w środowym „Kurierze Szczecińskim” i eKurierze z 10 września 2025 r.