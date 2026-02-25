Rusza 20. Gryfiński Festiwal Miejsc i Podróży „Włóczykij”

Plakat organizatora; autor – Krzysztof Kajewski

Już dziś (środa 25 lutego) rozpocznie się 20. Gryfiński Festiwal Miejsc i Podróży „Włóczykij” i potrwa do 1 marca. To jedno z najciekawszych wydarzeń podróżniczych w kraju. Tradycyjnie głównymi punktami programu będą spotkania z podróżnikami.

REKLAMA

Ponadto odbędą się różnorodne imprezy towarzyszące m.in. spotkania autorskie, projekcje filmowe, wycieczki, koncerty, warsztaty dla najmłodszych w ramach Małego Włóczykija, wystawy, degustacja potraw – tym razem uczestnicy festiwalu smakować będą „kuchnię gryfińską”, a tegoroczny Bal Włóczykija odbędzie się pod hasłem „20 szlaków wspomnień, czyli miks wszystkich festiwalowych baletów”. Włóczykijowe wydarzenia obywać się będą w budynku głównym Gryfińskiego Domu Kultury (ul. Szczecińska 17), Klubie Festiwalowym (dawny pub „Wrota do Sławy” ul. Szczecińska 7) oraz Hali Sportowej w Gryfinie (ul. Parkowa 1A). Podróżniczą imprezę zainaugurują (25 bm. o g. 18 w GDK) Anna Sidor i Bartek Przepiórkowski prelekcją opartą na trzymiesięcznej wyprawie do Papui-Nowej Gwinei.

Szczegółowe informacje na temat festiwalu dostępne są na stronie www.wloczykij.com ©℗

(akme)

REKLAMA