Rozpoczął się festiwal "Przepływ". Dwa dni z nauką i sztuką w Szczecinie

W czwartek 14 maja ruszył "Przepływ - Akademicki Festiwal Sztuki i Nauki", w trakcie którego drzwi wszystkich szczecińskich uczelni będą otwarte. Wydarzenie ma bogaty program, w tym m.in. wystawy, badania profilaktyczne, symulatory, warsztaty, eksperymenty i wiele innych.

Inauguracja festiwalu odbyła się na Placu Zamenhofa. Wystąpił m.in. Zespół Pieśni i Tańca PUM. "Przepływ" trwa dwa dni (14 i 15 maja). Wszystkie wydarzenia odbywają się w godz. 14–18 (jeśli w programie nie jest zaznaczone inaczej) i są całkowicie bezpłatne.

- W tym czasie będzie można "przepływać" od kampusu do kampusu, odkrywając to, co na co dzień ukryte w laboratoriach, pracowniach artystycznych, salach wykładowych i akademickich korytarzach. Zadbano, aby były to dni wypełnione atrakcjami – będą badania, eksperymenty, warsztaty, pokazy, ale też wydarzenia artystyczne: koncerty, wystawy. A także niespodzianki od partnerów, czyli szczecińskich instytucji i przedsiębiorców. Uczestnicy festiwalu będą mogli zdobyć atrakcyjne zniżki, kupić specjalne produkty oraz usługi. Dlatego warto zadbać o festiwalową opaskę, która będzie przepustką do tych atrakcji i wydarzeń - informują organizatorzy festiwalu.

Centrum festiwalowym jest Dom Skandynawski (ul. Monte Cassino 6). Tam też będzie można zaopatrzyć się w festiwalową opaskę oraz mapkę, na której zaznaczone są wszystkie festiwalowe miejsca. Przewidziane są też dodatkowe nagrody dla uczestników, m.in. wejściówki do Fabryki Wody.

Finał festiwalu odbędzie się w Ogrodach Śródmieście w piątek o godz. 19.00. Zagrają na żywo studenci jazzu i muzyki rozrywkowej Akademii Sztuki w Szczecinie.

