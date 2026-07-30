Rozpoczął się 32. Pol’and’Rock Festival

Fot. Facebook/ Pomorze Zachodnie

Na lotnisku Czaplinek-Broczyno (powiat drawski) rozpoczął się 32. Pol’and’Rock Festival. Na scenie wystąpią m.in. Godsmack, P.O.D., Dropkick Murphys, Myslovitz, czy Dżem. Impreza potrwa do nocy z soboty na niedzielę.

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W tym roku a dużej scenie wystąpią Godsmack, P.O.D., Dropkick Murphy's, Kosheen, czy Eagle-Eye Cherry. Nie zabranie też polskich wykonawców jak Dżem, Myslovitz, Nocny Kochanek, czy Happysad.

Uczestnicy imprezy mogą wziąć udział w spotkaniach organizowanych na Akademii Sztuk Przepięknych (ASP). W tym roku odwiedzą je m.in. aktorka Agata Kulesza, medalistka Igrzysk Olimpijskich w Paryżu Julia Szeremeta i astronauta Europejskiej Agencji Kosmicznej Sławosz Uznański-Wiśniewski.

Nad zdrowiem i bezpieczeństwem imprezy od strony medycznej czuwa blisko 200 medyków. Zespół tworzą lekarze, ratownicy, pielęgniarki, psycholodzy oraz wolontariusze z uprawnieniami Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy. Dodatkowo na polu jest też 1200 wolontariuszy Pokojowego Patrolu.

Podczas festiwalu Pol’and’Rock funkcjonuje też Strefa Zdrowia, gdzie można bezpłatnie wykonać badania m.in. wątroby, tarczycy, USG jąder czy skonsultować się z diabetologiem.

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