Rozpoczął się 29. Festiwal Gwiazd w Międzyzdrojach

W Międzyzdrojach rozpoczął się 29. Festiwal Gwiazd, w ramach którego odbędą się m.in. koncerty, spotkania autorskie, spektakle i seanse filmowe. Swoje dłonie w Alei Gwiazd w tym roku odcisną m.in. Irena Santor, Katarzyna Grochola, Robert Więckiewicz i Jan Holoubek.

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- W dzisiejszych czasach, kiedy żyjemy w cyfrowym świecie, to wydarzenie jest możliwością spotkania ze sztuką. Specyfika Festiwalu Gwiazd jest taka, że możemy połączyć wypoczynek, relaks z dawką kultury i sztuki. W tym roku program jest wyjątkowo udany – przekazał podczas konferencji prasowej w czwartek burmistrz Międzyzdrojów Mateusz Bobek.

Festiwal zainaugurował wernisaż wystawy Andrzeja Pągowskiego „Wajda na nowo. Suplement”, którą zobaczyć można w Międzynarodowym Domu Kultury w Międzyzdrojach.

Wystawa obejmuje 17 prac. W jej skład wchodzą plakat główny, 14 plakatów do wszystkich spektakli telewizyjnych reżysera, tj. „Makbet”, „Hamlet”, „Bigda idzie!”, oraz dwie plansze edukacyjne. Projekt rozpoczął obchody Roku Wajdy w Instytucie Kultury Polskiej w Düsseldorfie.

W planach festiwalu są też m.in. spektakle „Tam, gdzie Ty” (reżyseria Maria Seweryn) czy „Pół żartem” (reżyseria Olaf Lubaszenko). Odbędą się też recital Hanny Banaszak, seanse filmowe, spotkania oraz koncerty.

- Stawiamy na człowieka, na prawdę. Dlatego tak wiele punktów naszego programu stanowią spektakle teatralne, w których to pośrednictwo nowych technologii jest najmniejsze. Tam mamy żywych ludzi, to jest wspólne spędzenie kilku godzin w tej samej przestrzeni i tam nie pośredników – przekazał dyr. artystyczny 29. Festiwalu Gwiazd w Międzyzdrojach Olaf Lubaszenko.

Pierwszy dzień Festiwalu Gwiazd zwieńczy wydarzenie muzyczne. Na scenie zobaczyć będzie można między innymi Beatę Rybotycką, Jacka Wójcickiego oraz Wojciecha Gąssowskiego.

Główna gala odciśnięcia dłoni odbędzie się w sobotę (4 lipca) o godzinie 21 w Alei Gwiazd. W tym roku uhonorowanych zostanie dziesięć osób: Katarzyna Grochola, Irena Santor, Piotr Głowacki, Rafał Zawierucha, Robert Janowski, Jan Holoubek, Marcin Daniec, Olga Bołądź, Wojciech Gąssowski i Robert Więckiewicz.

Pierwszymi artystami, którzy pozostawili odciski dłoni w Międzyzdrojach, byli: Janusz Gajos, Krystyna Janda, Maja Komorowska, Bogusław Linda, Daniel Olbrychski, Janusz Olejniczak, Krzysztof Piesiewicz, Zbigniew Preisner, Beata Tyszkiewicz i Zbigniew Zamachowski.

W historycznym dla festiwalu 1996 roku, również przy Promenadzie, stanęła rzeźba w hołdzie reżyserowi, scenarzyście Krzysztofowi Kieślowskiemu, który zmarł kilka miesięcy wcześniej.

29. Festiwal Gwiazd w Międzyzdrojach potrwa do 5 lipca.

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