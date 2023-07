Różanka - Koncertowo i tanecznie [GALERIA]

Fot. Krzysztof Żurawski

Punktualnie w niedzielne południe (30.07.) rozpoczął się koncert grupy RRJ-SZCZECIN, której liderem jest znany szczeciński muzyk Wojtek Rapa. Zgromadzonej publiczności przedstawił nowy projekt muzyczny zatytułowany „Polskie DROGI”.

W trakcie występu zespół RRJ-SZCZECIN zaprezentował publiczności kultowe piosenki, znane również z polskich seriali. Muzycy zagrali także własne utwory w nowych jazz-rockowych aranżacjach.

Koncert rozpoczął się pięknym utworem Andrzeja Kurylewicza znanym z filmu "Polskie drogi". Następnie publiczność wysłuchała "The Girl from Ipanema" - nastrojowej piosenki utrzymanej w stylu bossa nova, która stała się światowym przebojem w połowie lat 60. XX wieku. Utwór powstał w 1962 roku - muzykę napisał Antonio Carlos Jobim, a tekst piosenki w języku portugalskim Vinicius de Moraes. Kolejna piosenka to słynny "Imagine" Johna Lennona.

Przypomnijmy, że "Kurier Szczeciński" objął imprezę patronatem medialnym. Przybyłym wręczano bezpłatny egzemplarz gazety.

W późniejszych godzinach (17-20) odbędzie się Różankowa Potańcówka. Impreza cieszy się olbrzymią popularnością i gromadzi wielu miłośników tańca. Organizatorem obydwu wydarzeń była Szczecińska Agencja Artystyczna, która w kolejne niedziele zaprasza szczecinian i przyjezdnych do wspólnej zabawy. ©℗

(żuk)