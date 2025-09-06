Sobota, 06 września 2025 r. 
Renesansowa poezja w parku Nadratowskiego. Narodowe Czytanie 2025 [GALERIA]

Data publikacji: 06 września 2025 r. 14:09
Ostatnia aktualizacja: 06 września 2025 r. 14:12
Renesansowa poezja w parku Nadratowskiego. Narodowe Czytanie 2025
W sobotę w parku Nadratowskiego przypomniano fraszki Jana Kochanowskiego. Fot. Agata JANKOWSKA  

W południe w parku im. Stanisława Nadratowskiego na szczecińskim Grabowie odbyła się kolejną edycja Narodowego Czytania. W tym roku uczestnicy wydarzenia przypomnieli utwory wielkiego polskiego poety epoki renesansu Jana Kochanowskiego.

Organizatorem wydarzenia była Miejska Biblioteka Publiczna w Szczecinie. Poprowadził je Krzysztof Lichtblau, a wśród osób, które czytały fraszki Jana Kochanowskiego, znalazły się szczecińskie pisarki, pisarze oraz aktorzy. Dla zgromadzonych w parku Nadratowskiego mieszkańców czytali między innymi: Marcin Grzelak, Urszula Kusz-Neumann, Agata Cieszyńska, Adam Kuzycz-Berezowski czy Michał Dłużak.

Nie zabrakło artystycznych atrakcji. Adam Kuzycz-Berezowski, aktor Teatru Współczesnego wraz z przyjaciółmi z grupy Pozostali_impro, wykonali przedstawienie - improwizację na temat Jana Kochanowskiego i jego twórczości. Było to krótkie, humorystyczne wystąpienie.

Akcję Narodowego czytania zapoczątkowano w 2012 roku przez ówczesnego prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. Czytano wówczas "Pana Tadeusza" Adama Mickiewicza. W kolejnych edycjach wydarzenia sięgnięto między innymi do takich książek, jak: "Trylogia" Henryka Sienkiewicza, "Lalka" Bolesława Prusa, "Wesele" Stanisława Wyspiańskiego, "Przedwiośnie" Stefana Żeromskiego i wiele innych. ©℗

(aj)

