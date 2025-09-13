Przyjadą Elektryczne Gitary

Fot. Wikipedia

W Teatrze Letnim w Szczecinie w niedzielę o g. 19.30 zagrają Elektryczne Gitary.

Na scenie pojawią się specjalni goście, z którymi Elektryczne Gitary dzieliły muzyczne ścieżki przez lata. Możemy więc spodziewać się wyjątkowych duetów i niezapomnianych momentów pełnych muzycznych emocji.

Od momentu powstania w 1990 roku, Elektryczne Gitary podbiły serca słuchaczy takimi hitami jak „Kiler”, „Co ty tutaj robisz” czy „Dzieci wybiegły”. Ich twórczość, łącząca rock, punk i humorystyczne teksty, stała się symbolem polskiej kultury lat 90. i wciąż przyciąga nowych fanów.

(as)