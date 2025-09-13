Sobota, 13 września 2025 r. 
REKLAMA 20 szczecin
REKLAMA

Przyjadą Elektryczne Gitary

Data publikacji: 13 września 2025 r. 10:18
Ostatnia aktualizacja: 13 września 2025 r. 10:40
Przyjadą Elektryczne Gitary
Fot. Wikipedia  

W Teatrze Letnim w Szczecinie w niedzielę o g. 19.30 zagrają Elektryczne Gitary.

Na scenie pojawią się specjalni goście, z którymi Elektryczne Gitary dzieliły muzyczne ścieżki przez lata. Możemy więc spodziewać się wyjątkowych duetów i niezapomnianych momentów pełnych muzycznych emocji.

Od momentu powstania w 1990 roku, Elektryczne Gitary podbiły serca słuchaczy takimi hitami jak „Kiler”, „Co ty tutaj robisz” czy „Dzieci wybiegły”. Ich twórczość, łącząca rock, punk i humorystyczne teksty, stała się symbolem polskiej kultury lat 90. i wciąż przyciąga nowych fanów.

(as)

REKLAMA
REKLAMA

Dodaj komentarz

HEJT STOP
0 / 500


REKLAMA
REKLAMA

Pogoda

20 pogos_icon
Zobacz prognozę na 3 dni
REKLAMA

Zgadzam się na przechowywanie moich danych osobowych na urządzeniu, z którego korzystam w formie tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie moich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze mnie ze stron internetowych zapisywanych w plikach cookies w celach marketingowych (w tym na profilowanie i w celach analitycznych) przez Kurier Szczeciński sp. z o.o. Więcej w naszej Polityce Prywatności.

Akceptuję