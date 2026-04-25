Przestrzenie wolności w NRD. Długa miłość

Erika i Tine, bohaterki filmu „Im Stillen Laut”, mają po 81 lat i od ponad 40 lat są parą. Razem mieszkają i pracują w Kunsthof Lietzen w Brandenburgii, wspominając bogatą i pełną zmian wspólną historię. Z ciekawością i otwartością poddają refleksji zarówno przeszłość, jak i teraźniejszość.

Wielowymiarowy dokumentalny portret autorstwa Therese Koppe to film o życiu, sztuce i samodzielnie tworzonych przestrzeniach wolności w NRD, o miłości w starszym wieku oraz o pytaniu, jak pozostać wiernym sobie i własnym ideałom.

Film zobaczymy w sobotę o g. 18 w Trafostacji Sztuki.

(as)

