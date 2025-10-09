Czwartek, 09 października 2025 r. 
Przełomy zapraszają na debatę. Miejsce polskiej fantastyki w realiach PRL

Data publikacji: 09 października 2025 r. 06:35
Ostatnia aktualizacja: 09 października 2025 r. 09:06
Foto: Dariusz Gorajski  

„Światy wyobrażone, światy zakazane. Fantastyka a opozycja w PRL” - CDP Przełomy przy pl. Solidarności w Szczecinie zaprasza w piątek 10 października o godz.17 na debatę o polskiej fantastyce z udziałem Wiktora Żwikiewicza. Spotkanie odbędzie się w sali konferencyjnej MNS–CDP. Liczba miejsc ograniczona.

Debata dotyczyć będzie miejsca polskiej fantastyki w realiach PRL – literatury fantastycznej w formie, lecz często krytycznej wobec systemu totalitarnego. W latach 70. i 80. fantastyka naukowa stała się jednym z obszarów, w których możliwe było stawianie pytań o wolność jednostki, odpowiedzialność moralną i przyszłość świata.

Gościem spotkania będzie Wiktor Żwikiewicz – pisarz science fiction i plastyk, w czasie stanu wojennego związany z działalnością opozycyjną i kolportażem podziemnej prasy.
Spotkanie połączy refleksję nad literaturą fantastyczną z opowieścią o polskich doświadczeniach życia w realiach państwa komunistycznego. Debata jest współorganizowana przez Instytut Historyczny Uniwersytetu Szczecińskiego. (K)

Komentarze

Fantasy
2025-10-09 08:16:37
Cały PRL to była jedna wielka fantastyka, bo współcześni nie wierzą, że można było żyć w takich warunkach.

