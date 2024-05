Przegląd kapel studenckich - kto wygrał eliminacje?

fot. Julia Husarz

Przegląd kapel studenckich to coroczny konkurs, w którym zwycięstwo gwarantuje występ na szczecińskich Juwenaliach. Te odbędą się już niebawem - w dniach 16-18 maja. W Studenckim Klubie Pralnia w przeglądzie kapel wzięło udział 10 zespołów: Knyszu, Młody Bladi, mimikyu, The Cherriffs, Velow, Julia Bury, Ślina, DŻAMANI, skutki uboczne i LOTA. Eliminacje wygrali Velow, Julia Bury oraz Młody Bladi. W tym roku została również wręczona dzika karta umożliwiająca występ na Juwenaliach, którą zdobył zespół mimikyu.

Jak czują się zwycięzcy po informacji, że to właśnie oni wystąpią na jednej scenie z największymi polskimi artystami?

- Bardzo się cieszę, że udało mi się w tym roku wygrać. Z dnia na dzień coraz bardziej oswajam się z myślą, że zagram na dużej scenie. Była to jakaś moja mała ambicja i cel w rozwoju kariery, żeby zagrać na Juwenaliach, który udało się osiągnąć. Teraz przede mną wybór repertuaru i próby, żeby jak najlepiej się zaprezentować - przyznał Młody Bladi.

- Drugie zwycięstwo na przeglądzie, który właśnie umożliwi nam występ na Juwenaliach, jest świetnym uczuciem - ocenia - Velow. - Tym razem głównie dlatego, że wiemy już jak to wygląda - wystąpienie na Juwenaliach po prostu jest pięknym przeżyciem. Duża scena jako nowe doświadczenie, stosunkowo spora publika i wielka energia. Do dziś najlepszym muzycznym wydarzeniem dla nas jest występ na Juwenaliach. Mieliśmy dzięki niemu wielu nowych słuchaczy i mamy nadzieję na powtórkę.

- Generalnie to bardzo miło, wprawdzie nikt z nas nie wie, co oznacza dzika karta, ale bardzo się cieszymy, że dzięki niej możemy zagrać na jednej scenie z Margaret - podumowuje mimikyu. - Nasz wokalista Kajtek jest jej oddanym fanem i nie może się doczekać, a poza tym to fajnie, bo nasz perkusista og Matson przyjeżdża do Szczecina, żeby z nami grać i się cieszymy, bo dawno go nie widzieliśmy. Pozdrawiamy serdecznie mimikyu ekipa przesyła buziaki, do zobaczenia pod sceną.





