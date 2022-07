Premiera wyjątkowego dokumentu. Historia jego muzyki to historia kina

6 lipca mija druga rocznica śmierci wybitnego kompozytora Ennio Morricone. W tym właśnie dniu na ekranach kin zagości „Ennio” wyjątkowo osobisty film w reżyserii Giuseppe Torantore, zaufanego współpracownika i przyjaciela Maestra. W Szczecinie film będzie pokazywany od dzisiaj (6 bm.) w Multikinie, a od piątku (8 lipca) również w „Pionierze 1907”.

Ennio Morricone to laureat honorowego Oscara, honorowego Złotego Lwa w Wenecji, trzech Złotych Globów, sześciu Nagród BAFTA, trzech Nagród Grammy i Oscara za najlepszą muzykę do „Nienawistnej Ósemki”, legendarny kompozytor, którego filmografia obejmuje ponad 70 nagradzanych filmów, w tym „Dawno temu w Ameryce”, „Cinema Paradiso”, „Misja” czy „Nietykalni”. Historia jego muzyki to historia kina.

Dokument „Ennio” zaprasza w podróż do życia prywatnego i artystycznego wspaniałego kompozytora. Zawiera obszerne wywiady przeprowadzone przez Tornatore z ponad 70 filmowcami i artystami, którzy byli współpracownikami i wielbicielami Morricone, takimi jak Bernardo Bertolucci, Clint Eastwood, Bruce Springsteen, Quentin Tarantino, John Williams czy Wong Kar Wai oraz zapiski rozmów reżysera z samym Maestro.

(MON)