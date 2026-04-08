Premiera wrestlera. Sport spotyka się z teatrem

Szczecinianin Bartosz Mateńko nakręcił film dokumentalny o polskim wrestlingu, "Bump". Będziemy mogli go zobaczyć 9 kwietnie w kinie "Pionier". Będzie to nietypowa premiera - trzyrundowa.

REKLAMA

Kino "Pionier" opisuje "Bump" tak: "To podróż od osiedlowego podwórka do sceny, gdzie setki widzów jest żądnych krwi. Każdy z wrestlerów niesie ciężar urazów, presji i oczekiwań, a jednocześnie tworzy własną legendę – prywatny sen o byciu kimś więcej niż tylko sobą. Na co dzień są pracownikami biur, ojcami, studentami, a wieczorami wcielają się w swoje alter ego, zmieniając życiową nieśmiałość w sceniczną odwagę. "Bump" Bartosza Mateńki wciąga w świat, gdzie sport spotyka się z teatrem, a emocje z bólem, pokazując, że wrestling w Polsce nie kończy się na ringu".

Premiera zostanie podzielona na 3 rundy. Runda pierwsza - run-in - rozpocznie się o g. 19 w Centrum Kosmos Szczecin. Będzie tam można zobaczyć wernisaż fotografii Mateńki poświęconych wrestlingowi. Jedno ze zdjęć cyklu zostało docenione przez jurorów prestiżowych konkursów – XXI Ogólnopolskiego Konkursu Fotografii Reporterskiej Grand Press Photo oraz Międzynarodowego Konkursu Fotografii Artystycznej. Oprócz fotografii Mateńki w hallu Kosmosu znajdzie się… ring.

Runda druga - near fall - to premiera filmu plus spotkanie z autorem o g. 20 w "Pionierze". Darmowe wejściówki są do odebrania w kasie kina. Rozmowę poprowadzi Daniel Źródlewski.

Trzecia runda odbędzie już poza ringiem (count-out). W pubie Coolturka o g. 21. Tu także nie zabraknie wrestlingowej oprawy, a barmani specjalnie na ten wieczór opracowali recepturę drinka "Bump".

©℗

(as)

REKLAMA