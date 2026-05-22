Prawda zaczyna się od wątpliwości. Jaki będzie „werdykt”?

Kino Zamek w Szczecinie zaprasza na film „Werdykt”. To crime story inspirowana prawdziwą, nierozwiązaną sprawą brutalnego morderstwa, która przez lata była jedną z najgłośniejszych spraw w Irlandii i Francji. Film oferuje alternatywne spojrzenie na zbrodnię sprzed lat, prowadząc widza przez proces pełen sprzecznych dowodów, manipulacji i emocji.

To 90 minut intensywnego napięcia, w którym – zgodnie z hasłem, że prawda zaczyna się od wątpliwości – każdy element układanki może zmienić postrzeganie sprawy. Reżyser Jim Sheridan konstruuje narrację w taki sposób, że widz stopniowo zaczyna zadawać sobie fundamentalne pytanie: czy można skazać człowieka bez dowodów? W efekcie seans staje się doświadczeniem angażującym – widz, niczym ława przysięgłych, sam dochodzi do wniosku, jaki powinien zapaść wyrok.

Seanse: piątek, g. 19:15; sobota, g. 18:30; niedziela, g. 18:00.

(as)

