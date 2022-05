Pożegnanie postaci. Quebonafide w Netto Arenie

Trwa właśnie trasa rapera Quebonafide pn. Psycho Relations Tour. W Szczecinie artysta wystąpi w sobotę w Netto Arenie, o godz. 20. Miłośników teatru zapewne zaskoczy fakt, że reżyserem muzycznego widowiska rapera jest jeden z najważniejszych polskich twórców teatralnych i operowych Grzegorz Jarzyna.

Jak zapewniają organizatorzy, Quebonafide przygotował dla fanów huczne i oryginalne pożegnanie, po raz kolejny przekraczając granice klasycznego koncertu. Koncepcję widowiska zrealizował wspólnie ze wspomnianym wybitnym twórcą, odpowiedzialnym za reżyserię i scenariusz całego show. Grzegorz Jarzyna to bowiem jeden z najważniejszych polskich reżyserów.

O obecnej trasie Quebonafide tak opowiada: "Podjąłem decyzję, że trasa koncertowa będzie ostatnią trasą koncertową jaką zagram jako Quebonafide. Nie chciałbym żebyście odczytali to jako jakąś intrygę lub kolejną grę z mojej strony. Oczywiście zamierzam was jeszcze chwilę wodzić za nos, ale ta konkretna sytuacja absolutnie tego nie dotyczy. Nie zostaje mi więc nic innego niż zaprosić wszystkich państwa na koncerty pożegnalne postaci, która towarzyszyła wam i wy jej przez ostatnie kilka lat. Nie chcę się rozpisywać jak spektakularne wydarzenie to nie będzie, bo to nie ma sensu. Po prostu przyjdziecie i zobaczycie”.

