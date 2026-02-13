Piątek, 13 lutego 2026 r. 
Pożądanie, duma i gniew. Kino Pionier 1907 na weekend

Data publikacji: 13 lutego 2026 r. 17:51
Ostatnia aktualizacja: 13 lutego 2026 r. 18:01
Pożądanie, duma i gniew. Kino Pionier 1907 na weekend
 

Kino „Pionier” w Szczecinie w ten weekend wyświetla nową wersję „Wichrowych Wzgórz” z Margot Robbie i Jacobem Elordim w rolach głównych.

„Wichrowe Wzgórza” to ekranizacja słynnej powieści Emily Brontë z 1847 roku. Tragiczna opowieść o miłości i zemście. Akcja rozgrywa się na surowych wrzosowiskach północnej Anglii. Główni bohaterowie to: Heathcliff – znaleziony przez pana Earnshawa chłopiec o tajemniczym pochodzeniu oraz Catherine Earnshaw – jego bliska przyjaciółka i wielka miłość.

Między Heathcliffem i Catherine rozwija się skomplikowane uczucie, które zderza się z różnicami społecznymi, dumą i zazdrością. Gdy Catherine wychodzi za zamożnego Edgara Lintona, Heathcliff znika na lata, by powrócić jako bogaty, zgorzkniały mężczyzna, gotowy na zemstę wobec tych, którzy go skrzywdzili.

Film obejrzymy w piątek o g. 19, w sobotę o g. 16, w niedzielę o g. 19. 

(as)

