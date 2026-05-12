Powiat drawski oczami historyka i regionalisty. Spotkanie w bibliotece US

Eryk Krasucki i Tomasz Choroba spotkają się z dzis czytelnikami, aby opowiedzieć o swojej książce „Przestrzeń bliska. Opowieść o przeszłości i krajobrazie powiatu drawskiego dla osób ciekawych świata”.

Praca - jak czytamy w zapowiedzi wydarzenia - "jest zarówno erudycyjnym przewodnikiem po krajobrazie kulturowym dawnego pogranicza pomorsko-brandenbursko-polskiego, jak również znakomitym przykładem interesującego i inspirującego sposobu mówienia o historii lokalnej".

Autorzy będą gośćmi spotkania, które poprowadzi Michał Gierke we wtorek, 12 maja, w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Szczecińskiego (ul. Tarczyńskiego 1, sala 104) o godz. 17.00.

