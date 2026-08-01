Poświęcenie i miłość Spider-Mana

Po światowym sukcesie „Spider-Man: Bez drogi do domu”, film „Spider-Man: Całkiem nowy dzień” otwiera zupełnie nowy rozdział w życiu Petera Parkera i Spider-Mana.

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Peter jest teraz dorosłym mężczyzną żyjącym samotnie – od czasu gdy z własnej woli wymazał się z życia i pamięci tych, których kochał. Walcząc z przestępczością w Nowym Jorku, który nie zna już jego imienia, w pełni poświęcił się ochronie miasta. Gdy rosnące wymagania zaczynają go przytłaczać, presja wywołuje zaskakującą fizyczną przemianę, która zagraża jego istnieniu, podczas gdy nowy, niepokojący schemat zbrodni prowadzi do pojawienia się jednego z najpotężniejszych przeciwników, z jakimi kiedykolwiek się zmierzył.

Film możemy zobaczyć w szczecińskich multipleksach.

(as)

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