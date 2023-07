Posłuchajmy największych polskich przebojów

Fot. materiały organizatora

W sobotę o g. 20 w Teatrze Letnim im. Heleny Majdaniec w Szczecinie rozpocznie się koncert „Karuzela gna”. Usłyszymy największe polskie przeboje. A dla naszych Czytelników mamy bilety.

Koncert „Karuzela gna” to spektakularne wydarzenie, które, jak zapewniają organizatorzy, „zawiruje naszym życiem”. Usłyszymy zupełnie nowe aranżacje największych polskich przebojów. Nie zabraknie znanych wszystkim utworów takich, jak: „Biała armia”, „Zacznij od Bacha”, „Cichosza”, „Nie pytaj o Polskę” czy „Ludzkie gadanie”.

Kilkudziesięciu artystów na scenie, wyjątkowe brzmienie chóru Music Everywhere, goście specjalni: Kuba Jurzyk i Natalia Piotrowska-Paciorek, band, wizualizacje… To równanie może mieć tylko jeden, fenomenalny wynik – ponad półtorej godziny niezapomnianych wrażeń.

To prawdziwa uczta muzyczna dla fanów miksowania różnych stylów: pop, rock, jazz i muzyki współczesnej. Będzie okazja, aby poznać nowe oblicze znanych piosenek: „Jesteś lekiem na całe zło”, „Byłaś serca biciem”, „Jest taki samotny dom”, „Czas nas uczy pogody” i wielu innych.

Warto wspomnieć, że chór Music Everywhere jest zapraszany do współpracy z czołowymi polskimi artystami podczas ogólnopolskich tras koncertowych. Chórzyści stawali na scenie u boku Steczkowskiej, Piasecznego, Cugowskiego, Wyszkoni, Moś, Herbuta, Mlynkovej, Cerekwickiej, Niemen, Tomsona i Barona i wielu innych. Uczestniczą w realizacji największych projektów telewizyjnych i radiowych. Konsekwentnie zaprzeczają stereotypowi muzyki chóralnej. Od lat wierni swojemu stylowi, łączą klasykę z nowoczesnością. Na scenie są jedną wibracją, a schodząc z niej, powtarzają, że „muzyka to dopiero początek”. Wierzą, że to co najważniejsze, kryje się gdzieś pomiędzy dźwiękmi.

(as)

Dla naszych Czytelników mamy trzy podwójne zaproszenia. Aby wziąć udział w konkursie, należy wysłać SMS na numer 72601 z hasłem: kurier.koncert. Na SMS-y czekamy tylko dzisiaj, w piątek. Zaproszenia otrzymają trzy osoby, które najszybciej przyślą SMS-a tuż po godz. 13.00. Koszt SMS-a – 2,46 zł z VAT.