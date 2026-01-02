Poruszający monodram. Być matką potwora

Fot. Natasza MŁUDZIK

Teatr Mały Teatru Współczesnego w Szczecinie zaprasza na monodram „Matka Putina”.

Mało znana historia Wiery Nikołajewny Putiny, która wbrew oficjalnej wersji Kremla, podaje się za biologiczną matkę Władimira Putina. Starsza kobieta, w oblężonej przez rosyjskie wojska gruzińskiej wiosce, w emocjonującym monologu opowiada o zaskakujących wydarzeniach sprzed lat, z okresu dzieciństwa swego nieślubnego syna.

Realizacja, reżyseria, scenografia, wykonanie: Anna Januszewska,

Spektakl zobaczymy w piątek o g. 19 i w sobotę oraz niedzielę o g. 17.

(as)

