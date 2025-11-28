Poruszająca love story. Wraca „Carmen”

Opera na Zamku w Szczecinie zaprasza na weekendowe spektakle arcydzieła światowego repertuaru operowego – „Carmen” Georges’a Bizeta w reżyserii Eweliny Pietrowiak, pod batutą Vladimira Kiradjieva.

Arcydzieło światowego repertuaru operowego – brawurowa hiszpańska ekspresja, poruszająca do głębi historia miłosna i genialna, rozpoznawalna przez wszystkich muzyki, historia wspaniałej, wolnej kobiety w momencie swego powstania budziła sprzeciw. Pomysł, by główną bohaterką była zwykła Cyganka, która podejmuje decyzje dotyczące swojego życia tylko w oparciu o własną wolę, okazał się zbyt rewolucyjny dla premierowej widowni. Pierwsze wystawienie opery w 1875 roku zakończyło się spektakularną klęską, ale już kolejne spektakle odwróciły złą passę. Zaczął się triumfalny pochód „Carmen” przez wszystkie sceny operowe świata. Najbardziej znanym fragmentem opery jest „Habanera” z pierwszego aktu, znana pod tytułem „L’amour est un oiseau rebelle” („Miłość jest wolnym ptakiem”). Habanera to rodzaj tańca i muzyki, który wywodzi się z Kuby w XIX wieku – z Hawany, gdzie powstał jako mieszanka europejskich i afrykańskich rytmów, a potem stał się popularny w Hiszpanii i Francji. Bizet nie stworzył tej melodii sam, zapożyczył ją z piosenki „El Arreglito” baskijskiego kompozytora Sebastiána Yradiera, która krążyła wtedy w paryskich salonach; na początku był przekonany, że to ludowa pieśń. Libretto opery, oparte na noweli Mériméego, opowiada o miłości jako o dzikim ptaku, którego nie da się ujarzmić – kto raz się w niej zakocha, ten jest zgubiony. W operze Carmen śpiewa tę arię tuż po wejściu na scenę, otoczona żołnierzami, i rzuca kwiatem w stronę Joségo. To jej deklaracja swobody i zapowiedź nadchodzącej tragedii. Dzięki tej pieśni opera zyskała swój najbardziej rozpoznawalny symbol.

Terminy spektakli: sobota, godz. 19.00, niedziela, godz.18.00.

