Portugalski piątek w Willi Lentza

Willa Lentza przy al. Wojska Polskiego w Szczecinie zaprasza w piątek 26 maja na multimedialną i muzyczną wyprawę do Portugalii. Tego samego dnia odbędą się dwie imprezy przenoszące nas na Półwysep Iberyjski. Nad wyprawą objęła honorowy patronat Ambasada Portugalii.

Luzytania to starożytna prowincja na Półwyspie Iberyjskim, założona w 27 roku p.n.e. w okresie Cesarstwa Rzymskiego. Kraina obejmowała przed wiekami obszar obecnej Portugalii (na południe od Douro) i południowo-zachodnią część Hiszpanii.

Przewodniczką po ziemiach plemienia Luzytanów będzie Tatiana Hołownia, a jej wykład zatytułowano „Rejs po Luzytanii. Ze złotych kart Portugalii”. W trakcie spotkania zostaną przybliżone mało znane wątki obejmujące bardzo ciekawą historię tego iberyjskiego kraju. Początek godz. 17. Wstęp wolny.

Tego samego dnia o o godzinie 19 odbędzie się koncert, podczas którego akordeonista João Barradas oraz Baltic Neopolis Orchestra pod batutą Emanuela Salvadora zaproponują muzyczną wyprawę do Portugalii. W programie wieczoru znajdą się utwory portugalskich kompozytorów Joly’ego Bragi Santosa i Luísa Tinoca.

Ciekawostką wieczoru będzie Koncert nr 4 A-dur, BWV 1055 Johanna Sebastiana Bacha na klawesyn i orkiestrę smyczkową, przy czym prezentowane w willi dzieło João Barradas zaaranżował na akordeon i orkiestrę smyczkową. W programie usłyszymy utwory takich twórców jak Joly Braga Santos (1924–1988) – „Concerto”, Luís Tinoco (ur. 1969) – „Ends meet”, Johann Sebastian Bach (1685–1750) – Koncert No. 4 in A major BWV 1055 Allegro, Larghetto oraz Allegro ma non tanto w aranżacji na akordeon i orkiestrę.

Bilety można zamawiać w internecie pod adresem: https://bilety.willa-lentza.pl/ ©℗

(żuk)