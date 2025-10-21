Wtorek, 21 października 2025 r. 
Ponad 10 lat Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Narodowego w Szczecinie. Nowy album i wystawa

"Dzieląc się pięknem" to tytuł nowego albumu wydanego przez Muzeum Narodowe w Szczecinie. fot. MATERIAŁY ORGANIZATORA  

Muzeum Narodowe w Szczecinie i Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Narodowego w Szczecinie zapraszają na promocję publikacji "Dzieląc się pięknem. Kolekcja Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Narodowego w Szczecinie" pod redakcją dr. Dariusza Kacprzaka. Prezentacja jest połączona z wystawą nowych nabytków TPMNS.

Oba wydarzenia odbędą się w Muzeum Sztuki Współczesnej przy ul. Staromłyńskiej 1. Promocja albumu odbędzie się 21 października 2025 (wtorek) o godz. 18.00, natomiast wystawa najnowszych nabytków Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Narodowego w Szczecinie w dniach 21-26 października. Wydawnictwo, przygotowane z okazji ponad dekady działalności Towarzystwa, stanowi pierwsze tak obszerne opracowanie prezentujące historię i zbiory stowarzyszenia, które od 2013 roku aktywnie wspiera Muzeum w budowie i rozwijaniu jego kolekcji. 

