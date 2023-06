Polska Noc Kabaretowa w Teatrze Letnim!

Fot. materiały organizatora

Polska Noc Kabaretowa to coroczne widowisko rozrywkowe, które w każdym z kilkudziesięciu miast Polski zbiera kilka tysięcy fanów rozrywki na najwyższym poziomie. W tym roku spotka się z niemal 200 000 uśmiechniętych osób. Skład widowiska co roku ulega modyfikacjom, jednak zawsze są to kabarety odnoszące w danym sezonie największe sukcesy, najbardziej lubiane i rozpoznawalne przez publiczność w całym kraju.

Ekipa tworząca Polską Noc Kabaretową dobierana jest tak, aby trafić w gusta wszystkich fanów kabaretowych, niezależnie od wieku i poczucia humoru. Kabaret Ani Mru-Mru – po raz pierwszy w Polskiej Nocy Kabaretowej, Kabaret Nowaki, Kabaret Skeczów Męczących, Kabaret Paranienormalni, Kabaret K2, Szymon Łątkowski, Kabaret Smile poprowadzeni przez niezrównanego Bartosza Klauzinskiego – a każdy z nich przygotowuje na to wydarzenie premierowy materiał, bez tematów tabu. Nieskrępowana swoboda artystów zaowocuje tematami ostrymi i kontrowersyjnymi. Wszystko w atmosferze wzajemnego szacunku i pełnej kultury. Spektakl złożony z minispektakli 7 występujących podmiotów to ciągłe zaskoczenia, liczne interakcje z publicznością i brak gryzienia się w język.

Polska Noc Kabaretowa to świetny pomysł na początek wakacji – spektakl odbędzie się 23 czerwca o godz. 20 w Teatrze Letnim w Szczecinie. Bilety można kupić na portalach: kabaretowebilety,pl, bilety.fm, biletyna.pl, ebilet.pl, kupbilecik.pl.