Pokazali, że literatura działa. Udana pierwsza edycja literackiej imprezy

W trakcie dwóch dni festiwalu Literatura Działa czytelnicy spotkali się z lubianymi autorami i autorkami. Fot. Agata Jankowska

To były dwa dni pasjonujących spotkań z pisarzami, wydawcami i tłumaczami. Festiwal Literatura Działa w Szczecinie zgromadził w weekend najważniejszych szczecińskich pisarzy i ludzi związanych z rynkiem księgarskim. Jak się okazuje, pierwsza edycja spotkała się z bardzo entuzjastycznym przyjęciem widzów.

Festiwal skupiał się przede wszystkim na spotkaniach autorskich i dyskusjach na Łące Kany. Nie zabrakło jednak miejskich spacerów: pierwszego dnia szczecinian oprowadzał po mieście Przemek Głowa, drugiego - Gabriel Augustyn. Oba miały swoje literackie motywy. Ponadto, w pierwszym dniu festiwalu czytelnicy spotkali się między innymi z: Igorem Górewiczem, propagatorem historii i kultury Słowian, autorem prac na ten temat, Michałem Rembasem, znanym i lubianym przewodnikiem miejskim, Ingą Iwasiów oraz z Jarosławem Molendą. W niedzielę, 13 sierpnia, czyli w drugim dniu imprezy, największe zainteresowanie wzbudziło spotkanie z Leszkiem Hermanem i Markiem Stelarem, autorami powieści kryminalnych osadzonych w Szczecinie. W tym samym czasie, na sąsiedniej scenie trwała rozmowa z Katarzyną Brzozowską wokół jej pierwszej książki "Stukoszelest". Tego dnia gośćmi festiwalu byli również Jarosław Błahy i Przemysław Kowalewski, którzy opowiedzieli o mrocznym Szczecinie. O literaturze i mediach społecznościowych dyskutowano z Moniką Szymanik i Michałem R. Wiśniewskim. Wydarzeniu towarzyszyli lokalni wystawcy - księgarze i wydawnictwa. Wśród nich można było nabyć propozycje wydawnicze Wydawnictwa Granda, Wydawnictwa TRIGLAV czy publikacje Związku Literatów Polskich. Swoje stoiska miały również księgarnie Mandala oraz Atut.

- Przyjęcie i frekwencja są super. Widzieliśmy to już w komentarzach pod postami - mówi organizator festiwalu, Krzysztof Lichtblau. - Plenerowość tej imprezy to jej duży plus.

I zapowiada, że możemy spodziewać się kolejnej edycji festiwalu. W jakim czasie i formie - to wszystko zależy przede wszystkim od warunków finansowych.

- Mamy nadzieję, że ta pierwsza edycja pokaże potencjał osób uczestniczących w takich wydarzeniach i pojawią się sponsorzy czy mecenaty nowych instytucji.

Organizatorem wydarzenie jest Stowarzyszenie Literatura Działa. ©℗

(aj)