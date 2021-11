Pogadaj z Trojanowską! Może zainspirujesz pisarkę swoją historią

Spotkanie autorskie ze szczecińską pisarką, Sylwią Trojanowską, odbędzie się w czwartek (18 listopada) o godz. 18 w Bibliotece 5. Pułku Inżynieryjnego, przy ul. Skalistej 12 w Szczecinie - Podjuchach.

Sylwia Trojanowska to autorka powieści obyczajowych, trener biznesu, coach. Jak o sobie mówi: jest optymistką, pasjonatką pozytywnego myślenia i cieszenia się każdą chwilą. Kocha podróże dalekie i te całkiem bliskie. Uwielbia góry, obcowanie z przyrodą, muzykę filmową i dobrą herbatę. Do tej pory zostało wydanych 11 powieści pisarki. Jej opowiadania znalazły się również w antologiach.

- Uwielbiam spotkania autorskie i zawsze, ale to zawsze udaję się na nie z radością i otwartym sercem. Lubię słuchać tego, co mają mi do powiedzenia czytelnicy. Zarówno na temat mojego pisania, jak i swojego życia. Ich historie potrafią mnie bowiem zainspirować do rozbudowywania wątków albo wprowadzania zupełnie nowych - mówiła pisarka w jednym z wywiadów dla "Kuriera Szczecińskiego".

