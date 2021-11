Pogadaj z Chmielarzem! Wejściówki na spotkanie już można rezerwować

Nowa powieść Wojciecha Chmielarza to kontynuacja pisanej podczas pandemii „Prostej sprawy”. Autor powraca zatem do Bezimiennego, który podróżuje samotnie, by trafić do miejsc, w których zwykły człowiek nigdy nie chciałby się znaleźć… Jak zwykle nie kończy się to dobrze, pojawiają się trupy i sprawy do rozwiązania. Tytuł nowej powieści to „Dług honorowy”. Mam znakomitą wiadomość dla fanów Chmielarza! Gościem filii nr 7 (pl. Matki Teresy z Kalkuty 8) Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie będzie ten pisarz – w czwartek (4 listopada) o godz. 19. Z autorem o najnowszej książce i kolejnych pomysłach porozmawia Marta Kostecka.

Jakiej opowieści należy się spodziewać w nowej powieści? Oto w Wilkach, niewielkiej lubuskiej wsi, miejscową społecznością wstrząsa tragedia. Zamordowano Olę, której na wpół zwęglone ciało odnaleziono na dryfującej po jeziorze łodzi. Policja szybko typuje podejrzanego – mieszkającego niedaleko miejsca zbrodni Traszkę, znanego z agresji odludka. Bezimienny – bohater znany z „Prostej sprawy” – pojawia się w Wilkach, bo nadszedł bowiem czas, by spłacić u Czarnego dług: ma pomóc w wytropieniu prawdziwego mordercy dziewczyny. Czarny jest przekonany o niewinności Traszki. Szybko wychodzi też na jaw, że zabójstwo to tylko jedna z wielu tajemnic od lat toczących jak choroba niepozorną wieś, a dalsze grzebanie w przeszłości może być śmiertelnie niebezpieczne.

Wejściówki na spotkanie są na: https://app.evenea.pl/event/wojciech-chmielarz/. Zapisu na spotkanie można dokonać także osobiście w filii lub pod numerem tel. 91 506 50 58.

