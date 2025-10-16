Po latach powraca Szantrapa w Słowianinie

Dom Kultury Słowianin po 13-letniej przerwie organizuje drugą edycję „SZANTRAPY” – Transgranicznego Festiwalu Muzyki Okołomorskiej im. Grażyny Sarosiek. Odbędzie się w dniach 16-18 października.

„SZANTRAPA” powraca w formule transgranicznej. Celem wydarzenia jest celebrowanie tradycji morskich i folkowej muzyki okołomorskiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny.



Festiwal rozpoczyna się 16 października, o godzinie 17 grą miejską „Akwen zbrodni” realizowaną ze Stowarzyszeniem Chowaniec (udział bezpłatny, obowiązują zapisy). Główny weekend festiwalowy startuje dzień później. Tego dnia festiwal ma swój transgraniczny akcent – na drugiej stronie Odry w Niemczech odbędą się warsztaty umuzykalniające z zespołem Klang oraz warsztaty kreatywne z Kasią Pawlikowską. Wieczorem w DK Słowianin (od godz. 17), rozpocznie się muzyczna uczta. Po koncercie otwierającym zespołu Klang odbędzie się przegląd solistów i zespołów. Na scenie pojawią się również laureaci ubiegłorocznej edycji – Pierwsza Wachta, znany zespół Sąsiedzi oraz niemiecka formacja UFO.



W sobotę 18 października o godzinie 10 odbędą się marynistyczne warsztaty „Szantrapka” dla całych rodzin. Finałowy Koncert wieczorem (od godz. 18) uświetnią występy laureatów części konkursowej. Gwiazdami wieczoru będą: zespół Stary Szmugler, kultowi Mechanicy Shanty oraz niemiecka grupa Makatumbe.

