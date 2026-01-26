„Po kolądzie idą droby”. Widowisko w Pałacu Młodzieży w Szczecinie

Fot. mat. organizatora

Kolędnicy, muzyka na żywo, taniec, humor i magia tradycyjnych obrzędów – tak zapowiada się noworoczne widowisko „Po kolądzie idą droby”, przygotowane przez Zespół Pieśni i Tańca „Młody Krąg” działający przy Pałacu Młodzieży – Pomorskim Centrum Edukacji w Szczecinie. Wydarzenie odbędzie się w środę 28 stycznia o godz. 18 w pałacowej auli.

REKLAMA

Spektakl inspirowany jest autentycznymi zwyczajami Pogórza Sądeckiego, gdzie od Wigilii Nowego Roku grupy kolędników wędrowały od domu do domu, niosąc życzenia zdrowia, szczęścia i dostatku. Widowisko przeniesie widzów w świat dawnych obrzędów noworocznych – pełnych radości, śpiewu, tańca i symbolicznej wróżby na nadchodzący rok.

Scenografia przywoła klimat tradycyjnej, świątecznie udekorowanej wiejskiej izby. Kolędnicy staną się pretekstem do wspólnej zabawy, śpiewu i tańca – dokładnie tak, jak bywało przed laty podczas karnawałowych wieczorów w polskich domach. Na scenie pojawią się charakterystyczne postacie kolędnicze: chłopiec z gwiazdą, turoń, baba, dziad oraz tajemnicze „droby” w słomianych ozdobach. Całości towarzyszyć będzie muzyka grana na żywo przez kapelę w tradycyjnym składzie oraz barwne stroje ludowe, oddające ducha regionu.

Na scenie wystąpią dzieci, młodzież, dorośli oraz starostowie Zespołu Pieśni i Tańca „Młody Krąg”.

„Po kolądzie idą droby” to nie tylko przedstawienie, ale święto tradycji, wspólnoty i noworocznej nadziei – podkreślają organizatorzy. Wydarzenie ma charakter otwarty i skierowane jest do wszystkich miłośników polskiej kultury.

(K)

REKLAMA