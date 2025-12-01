Plebiscyt teatralny Kuriera Szczecińskiego. Bursztynowe Pierścienie przyznane!

Fot. Dariusz Gorajski

Kameralne przedstawienie „Król Tanga” w reżyserii Arkadiusza Buszki, wystawione w Willi Lentza w Szczecinie zostało uznane przez widzów za najlepszy spektakl sezonu teatralnego 2024/2025. Za najlepszego aktora sezonu artystycznego 2024/2025 głosujący w plebiscycie uznali zaś Michała Janickiego. Docenili jego kreacje w dwóch spektaklach Teatru Polskiego w Szczecinie: rolę Ernsta Lubitscha w musicalu „Polita” w reżyserii Janusza Józefowicza oraz Erharda SS Gruppenführera w spektaklu „Jeszcze Polska nie zginęła... póki się śmiejemy” w reżyserii Marka Gierszała.

W poniedziałkowy wieczór wręczone zostały statuetki „Bursztynowych Pierścieni” w najstarszym zachodniopomorskim plebiscycie teatralnym. Uroczysta gala, podczas której uhonorowano najciekawsze zachodniopomorskie spektakle oraz aktorki i aktorów za wyjątkowe role w sezonie 2024/2025, odbyła się w szczecińskiej Operze na Zamku, siedzibie ubiegłorocznego zwycięzcy konkursu. Podczas uroczystości wręczono nagrody widzów i jurorów.

Bursztynowy Pierścień dla Najlepszego spektaklu sezonu artystycznego 2024/2025 otrzymało przedstawienie „AUTOterapia” w reżyserii Mateusza Przyłęckiego w Teatrze Kana w Szczecinie. Kapituła jury konkursu uznała spektakl za "motoryzacyjny cud w Kanie". Także w tym przedstawieniu najwyżej oceniono kreację aktorską Bibianny Chimiak, której "za wrzucenie szóstego biegu w aktorstwie" jury wręczyło statuetkę Bursztynowego Pierścienia.

Za kreacje aktorskie oprócz bursztynowych statuetek przyznanych przez publiczność oraz jury wręczone zostały także nagrody pieniężne w wysokości po 5 tys. zł, ufundowane przez Przedsiębiorstwo Budowlane Calbud sp. z o.o.

Zgodnie z regulaminem kapituła konkursu przyznała także dwie tradycyjne nagrody - Srebrną Ostrogę i Wielką Nagrodę Jury. Pierwszą z nich – Srebrną Ostrogę – przyznawaną dla obiecującego, młodego artysty, debiutującego na zachodniopomorskiej scenie otrzymał Kacper Kujawa, aktor Teatru Współczesnego w Szczecinie. Jurorzy docenili jego grę w kilku spektaklach, także w „Królu Tanga w Willi Lentza i wręczyli statuetkę Bursztynowego Pierścienia z uzasadnieniem: „za surfowanie tangiem na teatralnej fali”. Aktor otrzymał także voucher na weekendowy pobyt w nadmorskim Hotel Unitral SPA w Mielnie.

Wielką Nagrodę Jury, wręczaną za doniosłe dokonanie w dziedzinie sztuk scenicznych, decyzją kapituły otrzymał Krzysztof Baranowski, kierownik muzyczny Teatru Polskiego w Szczecinie. "Za teatr na pięciolinii" - uzasadnili jurorzy, doceniając pracę tego kompozytora, aranżera, pianisty, akordeonisty.

Specjalną statuetką Bursztynowego Pierścienia z okazji 80-lecia „Kuriera Szczecińskiego” uhonorowano Annę Januszewską – za wiele wybitnych ról na scenie Teatru Współczesnego w Szczecinie oraz istotny wkład artystyczny w kształtowaniu formuły i budowę prestiżu szczecińskiego teatru.

Jurorzy podkreślali, że sezon teatralny 2024/2025 obfitował w wiele ciekawych spektakli i znakomitych kreacji aktorskich na zachodniopomorskich scenach.

Organizatorem konkursu jest „Kurier Szczeciński”, współorganizatorem – Opera na Zamku w Szczecinie, a partnerami plebiscytu: Miasto Szczecin i Pomorze Zachodnie. ©℗

Elżbieta KUBERA

