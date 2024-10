Plebiscyt teatralny „Bursztynowy Pierścień”. Wybieramy najlepszą dziesiątkę

Orfeusz w piekle nominowany spektakl Opery na Zamku Fot. Dariusz GORAJSKI

Jeszcze przez dwa tygodnie mogą Państwo wybierać spektakle i role teatralne, które wejdą do ścisłego finału plebiscytu Bursztynowy Pierścień. Trwa głosowanie na najlepsze przedstawienia oraz kreacje aktorskie sezonu 2023/2024.

W tegorocznej edycji konkursu „Kuriera Szczecińskiego” Bursztynowy Pierścień, nominowanych zostało 20 spektakli i 20 aktorek/aktorów. Do finału przejdzie 10 przedstawień oraz 10 kreacji aktorskich. O tym, które znajdą się w gronie wybranych, zadecydują widzowie. Do 10 listopada czytelnicy mogą głosować SMS-owo lub wypełniając kupon z „Kuriera”.

Nominowani na scenach

W najbliższych dniach można obejrzeć trzy spektakle, które znalazły się w gronie nominowanych w kategoriach: spektakl oraz kreacja aktorska. Widzowie mają zatem możliwość zobaczyć różnorodne przedstawienia.

W Teatrze Polskim przez cały bieżący weekend (26-27 października) prezentowany jest nominowany spektakl „Kora – dziecko słońca” w reżyserii Adama Opatowicza. Zobaczyć w nim można także nominowaną Adriannę Szymańską, odtwórczynię tytułowej roli. Dzięki niej publiczność odbywa podróż do lat 80. i 90. XX wieku, a to za sprawą dobrze znanych piosenek, których autorką i wykonawczynią była Kora. Wszystkie utwory są w wykonaniu Adrianny Szymańskiej z muzyką na żywo w aranżacjach i z akompaniamentem Krzysztofa Baranowskiego oraz z towarzyszeniem gitary Łukasza Wonsa. To jednak nie tylko koncert. Wcielająca się w rolę piosenkarki aktorka zarysowuje historie z różnych etapów jej życia.

Teatr Lalek „Pleciuga” w piątek, 25 października przedstawi spektakl „Gong!” w reżyserii Tomasza Maśląkowskiego. W roli głównej można w nim zobaczyć nominowaną do nagrody Bursztynowy Pierścień aktorkę Maję Bartlewską. Wciela się ona w Helenę, dziewczynkę, która zamiast dłoni ma rękawice bokserskie. Mimo wielu perypetii oraz przeciwności losu młoda bokserka postanawia spełnić swoje marzenie o olimpijskim sukcesie.

Nominowana do Bursztynowego Pierścienia operetka Jana Offenbaha „Orfeusz w piekle” w reżyserii Jerzego Połońskiego zostanie zagrana w sobotę, niedzielę i wtorek (26-27 i 29 października) na scenie Opery na Zamku. To przewrotny i żartobliwie opowiedziany grecki mit o wybitnym wirtuozie, który podąża do świata umarłych, aby ocalić swą ukochaną. Współczesna Eurydyka nie tego jednak oczekuje. W inscenizacji szczecińskiej Opery na Zamku świat antyczny zastąpiony został przez świat mediów – produkcji filmowych, internetowych. Olimp jest show telewizyjnym, a piekło – horrorem, w którym znane postacie filmowe tańczą kankana.

Głosują Czytelnicy

Najlepsze przedstawienia teatralne oraz artystów tworzących wyjątkowe kreacje wybierają Czytelnicy w głosowaniu drogą SMS-ową lub wypełniając kupon z „Kuriera Szczecińskiego”.

Każdy tytuł spektaklu i każde nazwisko aktorki/aktora jest opatrzone symbolem, który należy wpisać w treść SMS-a, a następnie wysłać pod numer 7248. Koszt jednej wiadomości to 2,46 zł z VAT-em.

Osoby, które wolą głosować metodą tradycyjną, powinny wypełnić zamieszczony w „Kurierze” kupon i wysłać pocztą na adres: „Kurier Szczeciński”, ul. Malczewskiego 34/11, 71-612 Szczecin.

Głosowanie na spektakle i aktorów odbędzie się w dwóch etapach. Pierwszy, który wyłoni ścisłe grono finałowych dziesięciu spektakli i dziesięciu kreacji scenicznych, zakończy się 10 listopada. Po ogłoszeniu list, widzowie wybierać będą już zwycięzców: najlepszy spektakl i najlepszego aktora/najlepszą aktorkę. Laureaci publiczności zostaną nagrodzeni statuetkami Bursztynowych Pierścieni.

Jednocześnie także jury konkursowe w drodze głosowania przyzna nagrody w obu powyższych kategoriach, a także Srebrną Ostrogę dla obiecującego artysty, który debiutuje na zachodniopomorskiej scenie oraz Wielką Nagrodę Jury.

Zapraszamy naszych Czytelników do głosowania. Przedstawiamy dwie listy – spektakli i aktorek/aktorów nominowanych do naszej teatralnej nagrody pn. Bursztynowy Pierścień. Obok każdego tytułu i nazwiska podajemy tekst, który należy wpisać w treść SMS-a. Na aktorów i spektakle SMS-y wysyłamy pod numer 7248. Koszt jednej wiadomości to 2,46 zł z VAT-em. Uwaga! Na spektakle i aktorów zagłosujemy dwuetapowo: w pierwszym etapie, który trwa do 10 listopada, zostaną wyłonieni finaliści (po 10 aktorów/aktorek oraz tyle samo spektakli). Następnie z finałowych dziesiątek widzowie wybiorą zwycięzców.

Organizatorem konkursu jest „Kurier Szczeciński”, współorganizatorem – Willa Lenza w Szczecinie, a partnerami plebiscytu: Miasto Szczecin i Pomorze Zachodnie.

Elżbieta Kubera





NOMINACJE W KATEGORII NAJLEPSZA AKTORKA/NAJLEPSZY AKTOR W SEZONIE 2023/2024

Olga Adamska za kreacje w: monodramie „Hrabiny przodem” w reżyserii Arkadiusza Buszki; „Komediantach” w reżyserii Mikołaja Grabowskiego i „Alei Zasłużonych” w reżyserii Krzysztofa Materny na deskach Teatru Polskiego w Szczecinie BURSZTYN.1

Marek Bałata za rolę Kantora w „Sztukmistrzu z miasta Lublina” w reżyserii Jana Szurmieja w Teatrze Polskim w Szczecinie BURSZTYN.2

Maja Bartlewska za rolę Heleny w spektaklu „Gong” w reżyserii Tomasza Maśląkowskiego oraz Sylwii w „Teatrze niewidzialnych dzieci” w reżyserii Przemysława Jaszczaka w Teatrze Lalek Pleciuga w Szczecinie BURSZTYN.3

Dominik Bobryk za postać Herr Rudolfa Schultza w przedstawieniu „Cabaret” w reżyserii Adama Opatowicza w Teatrze Polskim w Szczecinie BURSZTYN.4

Arkadiusz Buszko za kreację w spektaklu „Gissele, tańcz!” w reżyserii Anny Obszańskiej w Teatrze Współczesnym w Szczecinie BURSZTYN.5

Dorota Chrulska jako Magdalena Bejart oraz Belina w „Molière, czyli zmowa świętoszków” w reżyserii Rafała Szumskiego oraz Kataryniarz w „Sztukmistrzu z miasta Lublina” w reżyserii Jana Szurmieja BURSZTYN.6

Maria Dąbrowska z kreację Marii oraz Mariana w „Kobiecie, która zajęła się ogniem” w reżyserii Ewy Rucińskiej w Teatrze Małym, scenie Teatru Współczesnego w Szczecinie BURSZTYN.7

Rita Heigelmann-Kołakowska za rolę Bernadetty w spektaklu "Pieśń dla mojej Siostry" w reżyserii Tatiany Malinowskiej Tyszkiewicz w Teatrze Nie Ma BURSZTYN.8

Rafał Hajdukiewicz za kreację w monodramie „Robinson” w reżyserii Agaty Bizuk w Teatrze Lalek Pleciuga w Szczecinie BURSZTYN.9

Anna Januszewska za rolę Wiery Nikołajewny Putiny w monodramie „Matka Putina” w Teatrze Małym, scenie Teatru Współczesnego w Szczecinie BURSZTYN.10

Adrianna Jendroszek jako Wiedźma w „Makbecie” w reżyserii Pawła Palcata w Bałtyckim Teatrze Dramatycznym w Koszalinie BURSZTYN.11

Aleks Joński za postać Michała Szymczyka w spektakl „Teatr niewidzialnych dzieci” w reżyserii Przemysława Jaszczaka w Teatrze Lalek Pleciuga w Szczecinie BURSZTYN.12

Iwona Kowalska za rolę w przedstawieniu „Gissele, tańcz!” w reżyserii Anny Obszańskiej w Teatrze Współczesnym w Szczecinie BURSZTYN.13

Patryk Kowalski za kreację Basilio, Toreadora oraz Matadora w „Don Kichocie” w choreografii Anny Hop w Operze na Zamku BURSZTYN.14

Ksenia Naumets za role Dulcynei, Kitri oraz Carmen w „Don Kichocie” w choreografii Anny Hop w Operze na Zamku BURSZTYN.15

Beata Niedziela za monodram „Solaris” w reżyserii Darii Kopiec w Bałtyckim Teatrze Dramatycznym w Koszalinie BURSZTYN.16

Jakub Sokołowski za postać Jaszy Mazura w „Sztukmistrzu z miasta Lublina” w reżyserii Jana Szurmieja w Teatrze Polskim w Szczecinie BURSZTYN.17

Adrianna Szymańska za tytułową rolę w przedstawieniu „Kora – dziecko słońca” w reżyserii Adama Opatowicza w Teatrze Polskim w Szczecinie BURSZTYN.18

Wojciech Wysocki za Ludwika XIV – Króla Francji w spektaklu „Molière, czyli zmowa świętoszków” w reżyserii Rafała Szumskiego w Teatrze Polskim w Szczecinie BURSZTYN.19

Beata Zygarlicka za rolę w przedstawieniu „Opowieści babć szeptane córkom przez matki” w reżyserii Gianiny Cărbunariu w Teatrze Współczesnym w Szczecinie BURSZTYN.20



NOMINACJE W KATEGORII NAJLEPSZY SPEKATKL W SEZONIE 2023/2024:

„Aleja Zasłużonych” w reżyserii Krzysztofa Materny w Teatrze Polskim w Szczecinie BURSZTYN.21

„Cabaret” w reżyserii Adama Opatowicza w Teatrze Polskim w Szczecinie BURSZTYN.22

„Delicja” w reżyserii Julii Szmyt w Teatrze Lalek Pleciuga w Szczecinie BURSZTYN.23

„Don Kichot” w choreografii Anny Hop w Operze na Zamku BURSZTYN.24

„Gissele, tańcz!” w reżyserii Anny Obszańskiej w Teatrze Współczesnym w Szczecinie BURSZTYN.25

„Hrabiny przodem” w reżyserii Arkadiusza Buszki w Teatrze Polskim w Szczecinie BURSZTYN.26

„Iwona Księżniczka Burgunda” w reżyserii Grzegorza Brala w Teatrze Polskim w Szczecinie BURSZTYN.27

„Kobieta, która zajęła się ogniem” w reżyserii Ewy Rucińskiej w Teatrze Małym, scenie Teatru Współczesnego w Szczecinie BURSZTYN.28

„Kora – dziecko słońca” w reżyserii Adama Opatowicza w Teatrze Polskim w Szczecinie BURSZTYN.29

„Makbet” w reżyserii Pawła Palcata w Bałtyckim Teatrze Dramatycznym w Koszalinie BURSZTYN.30

„Matka Putina” w reżyserii i wykonaniu Anny Januszewskiej w Teatrze Małym, scenie w Teatru Współczesnego w Szczecinie BURSZTYN.31

„Molière, czyli zmowa świętoszków” w reżyserii Rafała Szumskiego w Teatrze Polskim w Szczecinie BURSZTYN.32

„Orfeusz w piekle” w reżyserii Jerzego Połońskiego w Operze na Zamku w Szczecinie BURSZTYN.33

„Pieśń dla mojej Siostry”; w reżyserii Tatiany Malinowskiej-Tyszkiewicz w Teatrze Nie Ma BURSZTYN.34

„Robinson” w reżyserii Agaty Bizuk w Teatrze Lalek Pleciuga w Szczecinie BURSZTYN.35

„Solaris” w reżyserii Darii Kopiec w Bałtyckim Teatrze Dramatycznym w Koszalinie BURSZTYN.36

„Sztukmistrz z miasta Lublina” w reżyserii Jana Szurmieja w Teatrze Polskim w Szczecinie BURSZTYN.37

„Teatr niewidzialnych dzieci” w reżyserii Przemysława Jaszczaka w Teatrze Lalek Pleciuga w Szczecinie BURSZTYN 38

„XD Dramma Per Musica” w reżyserii Aleksandry Matlingiewicz i Jacka Sotomskiego w Teatrze Współczesnym w Szczecinie BURSZTYN.39

„Opowieści babć szeptane córkom przez matki” w reżyserii Gianiny Cărbunariu, w Teatrze Współczesnym w Szczecinie BURSZTYN.40

AKTUALNE WYNIKI GŁOSOWANIA