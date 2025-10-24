Plebiscyt teatralny „Bursztynowy Pierścień”. Paprykarz i Bestia

Spektakl „Piękna i Bestia” na scenie Teatru Lalek „Pleciuga” Fot. Elżbieta KUBERA

Trwa głosowanie w tegorocznej edycji plebiscytu teatralnego „Bursztynowy Pierścień”, który od ponad czterdziestu lat organizuje „Kurier Szczeciński”. Czekamy na głosy naszych czytelników na najlepszy spektakli najciekawszą rolę damską lub męską.

Zapraszamy do oddawania swoich głosów w dwóch kategoriach: Najlepszy spektakl, Najlepsza aktorka/Najlepszy aktor. Głosowanie obejmuje spektakle, które miały swoją premierę w sezonie teatralnym 2024/2025 i otrzymały nominacje kapituły „Bursztynowego Pierścienia”.

Obejrzyj nominowanych

Trzy spośród spektakli znajdujących się na listach nominowanych w obu kategoriach, można obejrzeć w najbliższych dniach w zachodniopomorskich teatrach.

Spektakl „Paprykarz szczeciński” w reżyserii Marcina Libera będzie wystawiany w najbliższy weekend na dużej scenie Teatru Współczesnego. Nominowane przedstawienie oraz grających w nim nominowanych aktorów: Julię Gadzinę i Kacpra Kujawę, obejrzeć można od piątku do niedzieli (24-26 października o godz. 19). To sztuka pełna zaskoczenia i niespodzianki, atrakcyjna wizualnie, nowatorska i zabawna, a jednocześnie mówiąca o sprawach ponadczasowych i ważnych. Paprykarz nawiązuje do tożsamości miejsca, jakim jest miasto powstania tej szczególnej potrawy rybnej z puszki. Staje się ona pretekstem do ukazania współczesnych problemów międzyludzkich relacji, takich jak: przywiązanie, odrzucenie, zdrada, frustracja, niemoc twórcza, a nawet działanie kosmitów.

Przedstawienie „Boeing, Boeing” w reżyserii Jana Tomaszewicza obejrzeć można w sobotę, 25 października o godz. 19 na deskach Bałtyckiego Teatru Dramatycznego im. Juliusza Słowackiego. To spektakl z nominacją aktorską dla Jerzego Dowgiałły za rolę głównego bohatera Maksa. Przedstawia losy mężczyzny, który wiedzie swe życie u boku trzech kobiet, tak aby żadna z nich nie wiedziała o pozostałych. Maks jest mistrzem planowania i znawcą rozkładów lotów międzynarodowych linii lotniczych, wszystkie trzy panie są stewardesami i większość czasu spędzają w powietrzu. Bohater potrafi perfekcyjnie skoordynować wizyty kolejnych narzeczonych, do momentu aż – na skutek zmian w rozkładach lotów – wszystkie trzy stewardesy „wylądują” jednocześnie w mieszkaniu Maksa. W sytuacji pełnej perypetii pojawiają się kolejne kłopoty i powstaje coraz większe zamieszanie.

Spektakl „Piękna i Bestia” w reżyserii Pawła Paszta zostanie pokazany w Teatrze Lalek „Pleciuga” w środę i czwartek (29-30 października dwukrotnie w godz. 9.30 i godz. 11). Przedstawienie otrzymało trzy nominacje: Najlepszy spektakl oraz Najlepsza aktorka – Marta Łągiewka za rolę Belli i Najlepszy aktor – Krzysztof Tarasiuk za rolę Bestii. Jest to jedna z wersji o Pięknej i Bestii, która pozwala dostrzec prawdziwe piękno drugiego człowieka, które wcale nie musi być widoczne na pierwszy rzut oka. Nie wszystko, co ładne jest dobre. Sztuka jest także historią dojrzewania, podróżą, która prowadzi każde dziecko do samodzielności. Bella, główna bohaterka baśni, kocha swojego tatę i jest gotowa oddać za niego życie. Nie chce się z nim rozdzielić, nie chce żyć bez niego. Kiedy jednak odkrywa dobrą duszę Bestii, jego czułe i wrażliwe serce pod powierzchnią brzydoty, dorasta. Spektakl przygotowano z wykorzystaniem animacji dużych lalek prowadzonych przez kilkoro aktorów, dzięki czemu uzyskano wysoki stopień iluzji. Autorka projektu wykorzystuje tradycyjne formy, m.in. japońską technikę bunraku.

Jak głosować?

W kategorii najlepsza aktorka/najlepszy aktor, głosy należy przyznać nominowanym artystom za role we wskazanych spektaklach. Każdej pozycji odpowiada numer, który należy wpisać głosując smsowo – jeden głos w jednym smsie, który należy wysłać pod nr 7248 (koszt jednej wiadomości to 2,46 zł z VAT-em). Natomiast głosując za pośrednictwem kuponu zamieszczonego w „Kurierze Szczecińskim” wpisać należy po jednym typie z każdej z dwóch kategorii.

Konkurs odbywa się dwuetapowo. W obecnej edycji głosowanie w pierwszym etapie obejmuje 20 najlepszych spektakli zachodniopomorskich scen oraz 21 najciekawszych ról aktorskich (rozszerzona liczba aktorskich nominacji z powodu remisu w głosowaniu kapituły). Pierwszy etap zakończy się do 4 listopada. Następnie spektakle i artyści z najwyższą liczbą głosów przejdą do drugiego etapu – 10 propozycji w obu kategoriach. Głosowanie w finałowym etapie konkursu potrwa do 25 listopada.

Tradycja i nowość

Plebiscyt „Bursztynowy Pierścień” to najstarszy konkurs teatralny na Pomorzu Zachodnim. Organizuje go „Kurier Szczeciński” od 1965 r. z przerwami, spowodowanymi wydarzeniami społeczno-historycznymi w naszym regionie. Zgodnie z jego tradycją najlepsze spektakle i role aktorskie wybierają w swoim głosowaniu zarówno czytelnicy, jak i jurorzy. W tegorocznej edycji duża zmiana – nagrodzeni aktorzy, poza statuetkami Bursztynowych Pierścieni, otrzymają także nagrody pieniężne w wysokości po 5 tys. zł, ufundowane przez firmę Calbud. Wzorem roku ubiegłego laureat nagrody Srebrna Ostroga dla najlepiej rokującego debiutanta, otrzyma voucher na weekendowy pobyt w nadmorskim Hotel Unitral SPA w Mielnie.

Nagrody publiczności „Bursztynowy Pierścień” przyznane zostaną w drodze głosowania czytelników „Kuriera Szczecińskiego”, natomiast nagrody jurorskie tradycyjnie przyzna w wyniku głosowania kapituła w składzie: Daniel Źródlewski (przewodniczący), Radosław Bruch, Małgorzata Frymus, Jacek Gałkowski, Anna Kosiorowska, Elżbieta Kubera, Piotr Michałowski, Aleksandra Skiba, Małgorzata Stoltman. Dodajmy, że w toku dyskusji, z uwagi na wątpliwości zgłaszane w latach wcześniejszych, kapituła wybrała dziesięć instytucji, których propozycje teatralne podlegają ocenie. Jednakże członkowie kapituły „Bursztynowy Pierścień” zapewniają o uważnej obserwacji wszystkich zjawisk teatralnych na scenach województwa zachodniopomorskiego.

Zachęcamy Państwa do oddawania głosów na spektakle i na aktorki lub aktorów za stworzenie niezapomnianych kreacji. Do kogo powędrują tegoroczne statuetki „Bursztynowych Pierścieni” przyznane w drodze głosowania, zależy wyłącznie od czytelników i widzów. Wyniki Państwa głosów poznamy 1 grudnia podczas gali wręczenia nagród. ©℗

Elżbieta Kubera

NOMINACJE W KATEGORII NAJLEPSZA AKTORKA/NAJLEPSZY AKTOR

Olga Adamska za tytułową rolę w spektaklu „Elizabeth Costello” w reżyserii Aleksandry Bielewicz na deskach Teatru Polskiego w Szczecinie – BURSZTYN.1

Piotr Biernat za rolę Prospera w przedstawieniu „Po Burzy” w reżyserii Michała Telegi w Teatrze Polskim w Szczecinie – BURSZTYN.2

Bibianna Chimiak za występ w spektaklu „AUTOterapia” w reżyserii Mateusza Przyłęckiego w Teatrze Kana w Szczecinie – BURSZTYN.3

Dorota Chrulska jako Ona w związku w przedstawieniu „Związek na odległość niewielką” w reżyserii Doroty Chrulskiej i Sławomira Kołakowskiego przygotowanym przez Adduna Beata Buchner i Dom Kultury 13 Muz – BURSZTYN.4

Jerzy Dowgiałło za rolę Maksa w spektaklu „Boening, Boening” w reżyserii Jana Tomaszewicza w Bałtyckim Teatrze Dramatycznym im. Juliusza Słowackiego w Koszalinie – BURSZTYN.5

Julia Gadzina za role Paprykarza 2 w spektaklu „Paprykarz szczeciński” w reżyserii Marcina Libery oraz Sportsmenki w przedstawieniu „Surferzy” w reżyserii Bartłomieja Juszczaka i Marcela Osowickiego w Teatrze Współczesnym w Szczecinie – BURSZTYN.6

Michał Janicki za kreacje postaci Ernsta Lubitscha w „Policie” w reżyserii Janusza Józefowicza oraz Erharda SS Gruppenführera w spektaklu „Jeszcze Polska nie zginęła… póki się śmiejemy” w reżyserii Marka Gierszała w Teatrze Polskim w Szczecinie – BURSZTYN.7

Anna Januszewska za rolę Maryli w „Domu niespokojnej starości” w reżyserii Michała Buszewicza w Teatrze Współczesnym w Szczecinie – BURSZTYN.8

Aleks Joński za rolę Oskara w przedstawieniu „Oskar i rzeczy” w reżyserii Roberta Drobniucha w Teatrze Lalek Pleciuga w Szczecinie – BURSZTYN.9

Kacper Kujawa za role: Tadeusza Millera w spektaklu „Król Tanga” w reżyserii Arkadiusza Buszki w Willi Lentza w Szczecinie, Paprykarza 1 i Przemka w „Paprykarzu szczecińskim” w reżyserii Marcina Libery oraz Młodego w „Surferach” w Teatrze Współczesnym w Szczecinie – BURSZTYN.10

Sławomir Kołakowski jako On w związku w przedstawieniu „Związek na odległość niewielką” w reżyserii Doroty Chrulskiej i Sławomira Kołakowskiego przygotowanym przez Adduna Beata Buchner i Dom Kultury 13 Muz – BURSZTYN.11

Marta Łągiewka za postać Belli w spektaklu „Piękna i Bestia” w reżyserii Pawła Paszta w Teatrze Lalek Pleciuga w Szczecinie – BURSZTYN.12

Joanna Matuszak za rolę w Joanny przedstawieniu „Cudowna terapia” pod opieką reżyserską Arkadiusza Buszki w Teatrze Krypta w Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie – BURSZTYN.13

Dariusz Mikuła za występ w spektaklu „AUTOterapia” w reżyserii Mateusza Przyłęckiego w Teatrze Kana w Szczecinie – BURSZTYN.14

Jacek Piątkowski za rolę Julka w „Domu niespokojnej starości” w reżyserii Michała Buszewicza w Teatrze Współczesnym w Szczecinie – BURSZTYN.15

Sylwia Różycka za rolę Poli Negri w „Policie” w reżyserii Janusza Józefowicza w Teatrze Polskim w Szczecinie – BURSZTYN.16

Damian Sienkiewicz za rolę Gonzala w przedstawieniu „Po Burzy” w reżyserii Michała Telegi w Teatrze Polskim w Szczecinie – BURSZTYN.17

Krzysztof Tarasiuk za postać Bestii w spektaklu „Piękna i Bestia” w reżyserii Pawła Paszta w Teatrze Lalek Pleciuga w Szczecinie – BURSZTYN.18

Katarzyna Ulicka‑Pyda za postać Matki w spektaklu „Najpiękniejsza kobieta świata” w reżyserii Magdy Skiby w Bałtyckim Teatrze Dramatycznym im. Juliusza Słowackiego w Koszalinie – BURSZTYN.19

Maria Wójtowicz za rolę Luny Miller w spektaklu „Król Tanga” w reżyserii Arkadiusza Buszki w Willi Lentza w Szczecinie – BURSZTYN.20

Beata Zygarlicka za rolę Heleny w „Domu niespokojnej starości” w reżyserii Michała Buszewicza w Teatrze Współczesnym w Szczecinie – BURSZTYN.21

NOMINACJE W KATEGORII NAJLEPSZY SPEKTAKL

AUTOterapia w reżyserii Mateusza Przyłęckiego w Teatrze Kana w Szczecinie – BURSZTYN.22

Cudowna terapia pod opieką reżyserską Arkadiusza Buszki w Teatrze Krypta w Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie – BURSZTYN.23

Czarodziejski flet w reżyserii Natalii Babińskiej, pod kierownictwem muzycznym Kuby Wnuka w Operze na Zamku w Szczecinie – BURSZTYN.24

Dom niespokojnej starości w reżyserii Michała Buszewicza w Teatrze Współczesnym w Szczecinie – BURSZTYN.25

Elisabeth Costello w reżyserii Aleksandry Bielewicz w Teatrze Polskim w Szczecinie – BURSZTYN.26

Jeszcze Polska nie zginęła… póki się śmiejemy w reżyserii Marka Gierszała w Teatrze Polskim w Szczecinie – BURSZTYN.27

Kopenhaga w reżyserii Adama Opatowicza w Teatrze Polskim w Szczecinie – BURSZTYN.28

Kopciuszek w choreografii Grzegorza Brożka w Operze na Zamku w Szczecinie – BURSZTYN.29

Król Tanga w reżyserii Arkadiusza Buszki w Willi Lentza w Szczecinie – BURSZTYN.30

MyLove w reżyserii Rafała Matusza w Teatrze Polskim w Szczecinie – BURSZTYN.31

Najpiękniejsza kobieta świata w reżyserii Magdy Skiby w Bałtyckim Teatrze Dramatycznym im. Juliusza Słowackiego w Koszalinie – BURSZTYN.32

Nie twoja kolej, kochanie w reżyserii Tomasza Cymermana w Teatrze Współczesnym w Szczecinie – BURSZTYN.33

Oskar i rzeczy w reżyserii Roberta Drobniucha w Teatrze Lalek Pleciuga w Szczecinie – BURSZTYN.34

Paprykarz szczeciński w reżyserii Marcina Libery w Teatrze Współczesnym w Szczecinie – BURSZTYN.35

Piękna i Bestia w reżyserii Pawła Paszta w Teatrze Lalek Pleciuga w Szczecinie – BURSZTYN.36

Polita w reżyserii Janusza Józefowicza w Teatrze Polskim w Szczecinie – BURSZTYN.37

Rozkład jazdy pod opieką reżyserską Arkadiusza Buszki w Bałtyckim Teatrze Dramatycznym im. Juliusza Słowackiego w Koszalinie – BURSZTYN.38

Trzy Świnki – Różowe Trio kontra wilczy apetyt w reżyserii Marty Łągiewki w Teatrze Lalek Pleciuga w Szczecinie – BURSZTYN.39

Znak z językiem w reżyserii Daniela Kotowskiego w Teatrze Współczesnym w Szczecinie – BURSZTYN.40

Związek na odległość niewielką w reżyserii Doroty Chrulskiej i Sławomira Kołakowskiego przygotowanym przez Adduna Beata Buchner i Dom Kultury 13 Muz – BURSZTYN.41

REGULAMIN KONKURSU (PDF)

