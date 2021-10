Plakat szczecińskiego artysty - w finale międzynarodowego konkursu!

Szczeciński artysta i wykładowca Akademii Sztuki, Piotr Depta - Kleśta, jest autorem plakatu "Polish Jazz! YES!", który znalazł się w finale 3. Międzynarodowego Konkursu Plakatu "WE Want Jazz!". To ogromny sukces, bowiem spośród nadesłanych 720 prac, jury zakwalifikowało do finału plakaty tylko 20 autorów. Warto dodać, że tegoroczne zgłoszenia napłynęły z aż 30 państw.

Prace oceniało jury w składzie: prof. Lech Majewski, dr hab. Tomasz Kipka, Andrzej Wąsik (artysta grafik), Marzena Strąk (Narodowe Centrum Kultury) i Agnieszka Holwek (Fundacja EuroJAZZ). Ogłoszenie zwycięzców zaplanowane jest w piątek (5 listopada) PROMie Kultury w Warszawie - trzymamy kciuki za szczecinianina i życzymy mu zwycięstwa! Wernisaż wystawy plakatów finalistów 3. Międzynarodowego Konkursu Plakatu WE WANT JAZZ połączony będzie z koncertem specjalnym z okazji 80. urodzin Włodzimierza Nahornego.

Piotr Depta - Kleśta to projektant graficzny, plakacista, ilustrator, asystent w Katedrze Projektowania Graficznego Akademii Sztuki w Szczecinie, autor wydawnictw: katalogów, płyt muzycznych, identyfikacji wizualnych o skali ogólnopolskiej oraz międzynarodowej (m.in. Festiwal Filmu i Sztuki DWA BRZEGI, FilmPolska w Berlinie, Fama Festiwal, Inne Brzemienia w Lublinie, Kinopolska w Paryżu). Zdobywca ponad 60 nagród, uczestnik ponad 200 wystaw, w tym 20 indywidualnych, stypendysta m.in. Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministra Edukacji Narodowej i Szkolnictwa, dwukrotny Stypendysta Miasta Szczecin, finalista 13 Artystycznej Podróży Hestii, finalista 2 edycji Programu Stypendialnego YES. Razem z żoną – Kają Deptą - Kleśtą tworzą duet projektowy – POSTER & SONS.





(MON)