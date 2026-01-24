Pisarz mocujący się z chorobą. Spektakl na podstawie „Dzienników” Jerzego Pilcha

Na deskach Teatru Polskiego w Szczecinie wciąż wystawiany jest znakomity spektakl „PILCH/DZIENNIKI” w reżyserii Artura W. Barona, czyli poetycko-biograficzna opowieść o życiu Jerzego Pilcha, bestsellerowego pisarza: prozaika, dramaturga, scenarzysty, felietonisty, laureata licznych nagród literackich.

Opowieść ta jest właściwie filozoficznym dialogiem między dojrzałym literatem a chorobą, która zdefiniowała ostatnie lata jego życia, a której sens – w całym jej bezsensie – chciał odkryć. Dialogiem refleksyjnym, ironicznym, ale i niepozbawionym humoru. Dialogiem, w którym na fali wspomnień pojawiają się, bądź wręcz bezpardonowo wtrącają, inne postaci. W tym sam Pilch, młody, pełen nadziei i niepewności. Słuchając tych rozmów poznajemy nie tylko życiorys pisarza, ważne dla niego osoby, czy innych twórców, ale także – poprzez liczne anegdoty – środowisko polskiej inteligencji. A wszystko to wypowiedziane językiem ciętym, pełnym erudycji i błyskotliwych spostrzeżeń.

Scenariusz powstał w oparciu o dzienniki Jerzego Pilcha, a także autobiografię, biografię, rozmowy i felietony.

W rolę pisarza wcielił się Sławomir Kołakowski.

Spektakl zobaczymy w sobotę i niedzielę o g. 19.

