Piątek, 19 września 2025 r. 
Piknik na Łące Kany. Wegetariada i wsparcie potrzebujących

Data publikacji: 19 września 2025 r. 15:01
Ostatnia aktualizacja: 19 września 2025 r. 15:01
Piknik na Łące Kany. Wegetariada i wsparcie potrzebujących
Fot. Anna GNIAZDOWSKA  

Jak połączyć przyjemne z pożytecznym? Odpowiedź już w sobotę (20 września) na Łące Kany podczas pikniku wege, którego beneficjentem będzie kolektyw Food Not Bombs, przygotowujący gorące posiłki dla potrzebujących w Szczecinie.

Impreza rozpocznie się o godz. 13. W programie – prócz dobrej muzyki – m.in. joga dla chętnych, warsztaty, wykłady, dobre jedzenie, pokazy filmów, loteria fantowa, możliwość zrobienia okolicznościowego nadruku na ubraniach, wata cukrowa, zajęcia kreatywne dla dzieci.

W trakcie imprezy (ul. Zygmunta Duczyńskiego 11/1) mile widziane będzie wsparcie kuchni Kolektywu: olej, ryż, kasza, cukier, mąka, soja, ciecierzyca i produkty w puszkach. ©℗

(an)

