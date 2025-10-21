Paweł Sołtys opowie o "Sierpniu". Dziś w Książnicy Pomorskiej

Książnica Pomorska w Szczecinie i Instytut Książki zapraszają na spotkanie z Pawłem Sołtysem wokół książki "Sierpień" w ramach programu Dyskusyjne Kluby Książki. Poprowadzi je Marcin Pierzchliński.

Spotkanie odbędzie się we wtorek 21 października o godz. 18 w sali im. Zbigniewa Herberta w Książnicy Pomorskiej przy ul. Podgórnej.

Paweł Sołtys to muzyk i autor piosenek. „W 2024 roku ukazała się jego trzecia książka prozatorska "Sierpień", za którą otrzymał nominację do Nagrody Literackiej m.st. Warszawy oraz trafił do finału Nagrody Literackiej NIKE. Proza Pawła Sołtysa prowadzi nas w miejsca, które myśleliśmy, że znamy, i przypomina o rzeczach, o których nie wiedzieliśmy, żeśmy je zapomnieli” - piszą organizatorzy wydarzenia.

