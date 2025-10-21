Wtorek, 21 października 2025 r. 
REKLAMA 15 szczecin
REKLAMA

Paweł Sołtys opowie o "Sierpniu". Dziś w Książnicy Pomorskiej

Data publikacji: 21 października 2025 r. 09:36
Ostatnia aktualizacja: 21 października 2025 r. 09:36
Paweł Sołtys opowie o "Sierpniu". Dziś w Książnicy Pomorskiej
fot. MATERIAŁY ORGANIZATORA  

Książnica Pomorska w Szczecinie i Instytut Książki zapraszają na spotkanie z Pawłem Sołtysem wokół książki "Sierpień" w ramach programu Dyskusyjne Kluby Książki. Poprowadzi je Marcin Pierzchliński.

REKLAMA

Spotkanie odbędzie się we wtorek 21 października o godz. 18 w sali im. Zbigniewa Herberta w Książnicy Pomorskiej przy ul. Podgórnej.

Paweł Sołtys to muzyk i autor piosenek. „W 2024 roku ukazała się jego trzecia książka prozatorska "Sierpień", za którą otrzymał nominację do Nagrody Literackiej m.st. Warszawy oraz trafił do finału Nagrody Literackiej NIKE. Proza Pawła Sołtysa prowadzi nas w miejsca, które myśleliśmy, że znamy, i przypomina o rzeczach, o których nie wiedzieliśmy, żeśmy je zapomnieli” - piszą organizatorzy wydarzenia.

(K)

 

REKLAMA

Dodaj komentarz

HEJT STOP
0 / 500


REKLAMA

Pogoda

15 pogos_icon
Zobacz prognozę na 3 dni
REKLAMA