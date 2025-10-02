Paulina Jarmużewska gościem MBP

Paulina Jarmużewska opowie o pracy nad swoja pierwsza powieścią "

W czwartek 2 października o godz. 18 w filii nr 54 ProMedia przy al. Wojska Polskiego 2 w Szczecinie odbędzie się spotkanie autorskie z Pauliną Jarmużewską.

Autorka niedawno zadebiutowała w branży literackiej powieścią "Blizna na płótnie". Rozmowę w cyklu [Szczecin literacki] poprowadzi Krzysztof Lichtblau. Powieść opowiada o młodym artyście Wiktorze, który zaprzyjaźnia się z Erykiem. Ta znajomość zmienia jego życie.

Paulina Jarmużewska dorastała w Gryficach, obecnie mieszka w Szczecinie. Jest absolwentką Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Gryficach. Na co dzień prowadzi małą gastronomię. Pasjonuje się literaturą, sztuką wizualną i kinem.

(K)