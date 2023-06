Pamiętajmy o tych, których morze zabrało na wieczną wachtę

Fot. Ryszard PAKIESER

Na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie usłyszeliśmy jeden z najsłynniejszych utworów drugiej połowy XX wieku - "Symfonię pieśni żałosnych" Henryka Mikołaja Góreckiego. Artyści Opery na Zamku wybrali go do dwudziestej już odsłony koncertu "Tym, którzy nie powrócili z morza...". Za sprawą minimalistycznej formy i wyjątkowej ekspresyjności dzieło Góreckiego idealnie trafia w gust współczesnych melomanów. W każdej z trzech części utworu pojawia się motyw matki cierpiącej po śmierci dziecka. Pierwszą część „Symfonii” kompozytor opiera na piętnastowiecznej pieśni religijnej – „Lamencie świętokrzyskim”. W drugiej części Górecki wykorzystał słowa wyryte przez 18-letnią Helenę Błażusiakównę na ścianie katowni gestapo „Palace” w Zakopanem, gdzie młoda góralka była przetrzymywana w 1944 r. Trzecie ogniwo to śląska piosenka ludowa o zrozpaczonej matce poszukującej syna zabitego w jednym z powstań śląskich.

Koncert „Tym, którzy nie powrócili z morza…” jest wydarzeniem cyklicznym, odbywającym się w scenerii największego w Polsce, a trzeciego w Europie cmentarza, będącego jednocześnie jednym z najpiękniejszych parków Szczecina. W ten sposób od ponad 20 lat czcimy pamięć ludzi, którzy z morzem związali swoje życie, i których morze zabrało na wieczną wachtę.

(as)