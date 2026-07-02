Pamiątki Gintrowskiego. Rusza VII edycja przeglądu twórczości

Fot. archiwum organizatora

W dniach 3-4 lipca 2026 roku w Kołobrzegu odbędzie się VII edycja Ogólnopolskiego Przeglądu Twórczości Przemysława Gintrowskiego „Pamiątki”. Impreza przygotowywana jest przez Stowarzyszenie Katolicka Inicjatywa Kulturalna, a jej współorganizatorem Instytut Pamięci Narodowej.

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– Konkurs na interpretację piosenek Gintrowskiego to serce naszego przeglądu. Przez lata gościliśmy na scenie wybitnie utalentowanych wykonawców. Dla wielu laureatów wygrana w Kołobrzegu stała się prawdziwą trampoliną do kariery, pozwalając im rozwinąć skrzydła na niwie muzycznej. Mamy nadzieję, że w tym roku będzie podobnie – mówią organizatorzy.

W piątek o g. 17 na scenie Regionalnego Centrum Kultury im. Z. Herberta rozpocznie się rywalizacja 22 wykonawców, między innymi z Warszawy, Krakowa, Poznania, Szczecina, Gdańska, Zabrza, Lublina, Zgorzelca, Wrocławia i Katowic. Publiczność, dla której wstęp na wydarzenie jest wolny, będzie miała możliwość wysłuchania znanych utworów Przemysława Gintrowskiego, takich jak „Powrót”, „Czarne perfumy”, „Osły i ludzie”, „Na zakręcie”, „Walka Jakuba z aniołem”, „Rzeź niewiniątek”, „Czerwony autobus”, „Śmiech”, „Ismena”, „Kantyczka z lotu ptaka”, „Judyta”, „Powrót” czy „Szwaczka”.

Pula nagród tegorocznego przeglądu wynosi 20 tys. zł. O tym, kto go wygra, zdecyduje jury, któremu przewodniczy Kołobrzeżanin Wojciech Czaplewski.

Misją „Pamiątek”, które odbywają się od 2019 roku, jest podtrzymanie pamięci o Przemysławie Gintrowskim – kompozytorze, pieśniarzu i głosie antykomunistycznej opozycji. Organizatorzy promują jego twórczość, podkreślając niesiony z nią przekaz o prawdzie, wolności i patriotyzmie.

Pierwszego dnia przeglądu, po części konkursowej, odbędzie się premierowy koncert „Kataryniarz” w wykonaniu Marcina „Baltazara” Gąbki i Deszczowców.

– Dlaczego tytuł naszego koncertu to „Kataryniarz”? Chodzi tak naprawdę o obserwację tej machiny dziejów i próby odnalezienia się w niej i przyjęcia wobec niej jakiejś postawy – wyjaśnia krótko Marcin „Baltazar” Gąbka.

Premierowy koncert rozpocznie się o g. 20.30.

W sobotę nastąpi oficjalne rozstrzygnięcie części konkursowej przeglądu. Zaraz po nim na scenie pojawią się Przemysław Lembicz i Artur Kępka. Zaprezentują oni wieńczący tegoroczne wydarzenie premierowy koncert „Epitafium”.

Jego przesłaniem jest promocja idei budowania wspólnoty wokół wartości mocno akcentowanych w twórczości Barda: wolność, prawda i szacunek do korzeni humanizmu, którego przejawem jest odwaga, honor i szlachetność. Pokazanie nowemu pokoleniu potęgi wagi i siły muzyki Gintrowskiego.

„Pamiątki” to coś więcej niż festiwal. To wspaniała tradycja corocznych spotkań przy poezji i muzyce najwyższej klasy. Przez sześć dotychczasowych edycji udało nam się stworzyć unikalną wspólnotę – wierną publiczność, która z utęsknieniem czeka na każdy kolejny lipcowy weekend w Kołobrzegu, by wspólnie wzruszać się, śpiewać i wspominać – podkreślają organizatorzy.

Tegoroczne przeglądowe koncerty poprowadzi znany dziennikarz radiowy Paweł Sztompke. Wydarzenie swoim honorowym patronatem objęły Prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska oraz córki Przemysława Gintrowskiego Agnieszka i Julia. ©℗

(pw)

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