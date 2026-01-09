Ostry stan napięcia. Ona i on – i terapeuta

Fot. Zamek Książąt Pomorskich / Facebook

Teatr Piwnica przy Krypcie w Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie w piątek, sobotę i niedzielę o g. 19 gra „Cudowną terapię”.

Joanna i Valentin wybrali się na terapię małżeńską. Zgodni są tylko co do jednego – że zamierzają się rozstać, a zgrany zespół stanowią jedynie podczas kłótni. Terapeuta diagnozuje u nich tak ostry stan napięcia, że sięga po specjalną metodę: cudowną terapię. Małżonkowie muszą sobie wyobrazić, że nagle wszystko jest między nimi w porządku. Efekt jest jednak odwrotny – fikcyjne wyobrażenie szczęścia uwypukla tylko obecną pustkę. Oboje jeszcze mocniej się zacietrzewiają. Również gra w zamianę ról nie przynosi skutku, co więcej staje się idealną okazją, aby przedstawić partnera jako potwora i go przedrzeźniać.

Joanna i Valentin wydają się naprawdę beznadziejnym przypadkiem, aż terapeucie kończą się pomysły i zarządza przerwę… Gdy sesja zostaje wznowiona, psycholog – po odbytej rozmowie telefonicznej, wydaje się zupełnie roztrzęsiony. Nie jest w stanie prowadzić dalej terapii, aż w końcu zdziwieni małżonkowie przystępują do kontrnatarcia. Teraz to oni zaczynają zadawać pytania…

Występują: Joanna Matuszak, Arkadiusz Buszko i Adam Kuzycz-Berezowski.

(as)

