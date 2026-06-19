Organy i chór na inaugurację festiwalu w Kamieniu Pomorskim

Chór Politechniki Morskiej. Fot. mat. organizatorów

W piątek, 19 czerwca, o godzinie 19.00, rozpocznie się uroczysty Koncert Inauguracyjny 62. Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej w Kamieniu Pomorskim. Przed publicznością zaprezentuje się organista Julian Gembalski oraz Chór Politechniki Morskiej w Szczecinie pod batutą Sylwii Fabiańczyk-Makuch.



Podczas inauguracyjnego koncertu można będzie wysłuchać zróżnicowanego repertuaru - od klasycznych kompozycji organowych po współczesne utwory chóralne. Julian Gembalski wykona: Hymn "Veni Creator" Nicolasa de Grigny, Concerto C-dur BWV 594 Jana Sebastiana Bacha oraz Fantazję gotycką, która jest jego własną improwizacją. W wykonaniu Chóru Politechniki Morskiej usłyszymy natomiast: Ave Maris Stella

Piotra Jańczaka, Modlitwę do Anioła Stróża Miłosza Bembinowa, Salve Regina: To the mothers in Brazil Larsa Janssona (aranż. G. Eriksson), Caritas et Amor Randala Z. Stroope, Nearer My God to Thee Lowela Masona i Wade in de water - anonimowy utwór w aranżacji Allen Koepke.



Julian Gembalski jest absolwentem Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Katowicach, gdzie ukończył klasę organów prof. H. Klaji, oraz Wydział Kompozycji i Teorii. Dalsze studia odbywał w Belgii i Francji. Występował z koncertami w Europie i USA, nagrał ponad 40 płyt. W latach 1991–2007 zrealizował cykl nagrań radiowych Antologia organów na Górnym Śląsku, w ramach którego utrwalił brzmienie ponad 90 instrumentów z tamtego regionu. Jest laureatem konkursów improwizacji organowej i fortepianowej, zdobywcą licznych nagród (m.in. im. W. Korfantego, katolickiej nagrody Lux et Silesia, ewangelickiej nagrody Śląski Szmaragd), odznaczony przez papieża Jana Pawła II medalem Pro Ecclesia et Pontifice. Julian Gembalski jest profesorem Akademii Muzycznej w Katowicach, w której prowadzi klasę organów oraz kieruje Katedrą Organów i Klawesynu. Założył pierwsze w Europie Środkowo-Wschodniej muzeum organów. Od wielu lat sprawuje funkcję archidiecezjalnego wizytatora organów i organistów.

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Chór Politechniki Morskiej (dawniej Chór Akademii Morskiej) istnieje na scenie muzycznej 23 lata. Zespół wziął udział w setkach koncertów i odbył kilkadziesiąt międzynarodowych tournées, występując w całej Europie, a także w Azji i obu Amerykach, zdobywając 98 nagród festiwalowych (w tym 15 Grand Prix i 57 złotych medali). Chór dokonał wielu prawykonań utworów kompozytorów polskich (np. M. Bembinowa, M. Jasińskiego, J. Stalmierskiego, J. Sykulskiego), był zapraszany do współpracy z artystami polskimi i zagranicznymi (m.in. A. Bocellim, K. Dębskim, J.K. Pawluśkiewiczem, K. Pendereckim, A. Piasecznym, St. Soyką, Z. Wodeckim). Chór ma na swoim koncie 15 płyt CD oraz 22 teledyski. W 2019 został odznaczony honorowym tytułem "Ambasador Szczecina", w 2021 certyfikatem marki "Zrobione w Szczecinie", a w 2024 Nagrodą Artystyczną Miasta Szczecina.

Sylwia Fabiańczyk-Makuch jest absolwentką Akademii Muzycznej im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu. Ma na koncie ok. 100 nagród, zdobytych na całym świecie z Chórem Politechniki Morskiej w Szczecinie. Jest laureatką licznych nagród indywidualnych dla najlepszego dyrygenta (m.in. w Bratysławie, Gorizii, Pradze). W 2021 na World Choir Festival w Hong Kongu zdobyła dyplom jednego z 10 najlepszych dyrygentów spośród ponad 200 uczestników z całego świata. Założyła zespół wokalny Pomerania Singers, jest jurorem i pomysłodawczynią projektu Wspólne Brzmienia, kieruje Centrum Kultury Akademickiej Politechniki Morskiej w Szczecinie. Jest profesorem Akademii Sztuki w Szczecinie. Za zasługi dla chóralistyki i działalność charytatywną została odznaczona m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Srebrnym Krzyżem Zasługi, Brązowym Medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis, Zachodniopomorskim Noblem w dziedzinie nauk artystycznych.

(k)

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