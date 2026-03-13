Opowieść w Szczecinie. Katarzyna Wielka, Anna Jagiellonka, Sydonia von Borck...

Fot. Sarah WIŚNIEWSKA

Widzowie Teatru Polskiego w Szczecinie mogą się wybrać na najnowszy spektakl pt. „Za nami, w nas. Opowieść domowa” w reżyserii Adama Opatowicza według scenariusza Artura Daniela Liskowackiego. Przedstawienie można zobaczyć w całości jednego dnia albo podzielić wizytę w teatrze na dwie części i wrócić na drugą odsłonę w innym terminie.

W piątek o g. 19 widzowie, którzy widzieli już pierwszą część wspomnianego spektaklu, mogą wybrać się na drugą część. Z kolei w sobotę i niedzielę o g. 16 przedstawienie zostanie zaprezentowane w całości. Widzowie, którzy zdecydują się obejrzeć obie części przedstawienia w jeden dzień, mogą liczyć na dodatkowe atrakcje w trakcie półtoragodzinnej przerwy, m.in. koncerty (m.in. z udziałem aktorów Teatru Polskiego oraz Zespołu Pieśni i Tańca „Szczecinianie”), seanse filmowe, kulinarne niespodzianki i… selfie z carycą Katarzyną Wielką.

„Za nami, w nas. Opowieść domowa” to opowieść o dziejach Szczecina, w której spotykają się wybitne osobistości związane tym miastem, a żyjące w … zupełnie innych epokach. Ot, magia teatru! Na scenie pojawiają się m.in.: Katarzyna Wielka, Anna Jagiellonka, Sydonia von Borck, Leonard Borkowicz. Jest również mowa o tutejszych literatach i ludziach, którzy w powojennych latach kreowali ówczesne życie teatralne polskiego Szczecina. Widzowie mają zatem okazję zobaczyć, jak miasto kształtowało się i wyglądało przez wieki, jak żyli tutejsi mieszkańcy i jakie wydarzenia rozpalały ich emocje.

(as)

