Opowieść o Jerzym Pilchu

Fot. Teatr Polski w Szczecinie

Teatr Polski w Szczecinie zaprasza na sztukę, która powstała na bazie dzienników i innych tekstów Jerzego Pilcha, jednego z najbardziej znanych polskich pisarzy ostatnich lat.

Spektakl „Pilch / Dzienniki” jest właściwie filozoficznym dialogiem między dojrzałym literatem a chorobą, która zdefiniowała ostatnie lata jego życia, a której sens – w całym jej bezsensie – chciał odkryć. Dialogiem refleksyjnym, ironicznym, ale i niepozbawionym humoru. Dialogiem, w którym na fali wspomnień pojawiają się, bądź wręcz bezpardonowo wtrącają, inne postaci. W tym sam Pilch, młody, pełen nadziei i niepewności. Słuchając tych rozmów poznajemy nie tylko życiorys pisarza, ważne dla niego osoby, czy innych twórców, ale także – poprzez liczne anegdoty – środowisko polskiej inteligencji. A wszystko to wypowiedziane językiem ciętym, pełnym erudycji i błyskotliwych spostrzeżeń.

– Nasz spektakl to taki trochę przelot przez głowę, wyobraźnię i życie Pilcha, stąd też pojawiają się ważne dla niego postaci. Choć oczywiście w kilku tomach „Dzienników” było ich dużo więcej. Tyle, że niektóre osoby są dzisiaj bardzo słabo rozpoznawalne, stąd celowo zrezygnowaliśmy z ich obecności w scenariuszu. Ale, niczym w kartotece Różewicza, pojawiają się na scenie najważniejsze dla Pilcha znajomości, choćby z czasów studiów – jak poeta Bronek Maj, czy profesorowie Marian Stala i Jan Błoński. Są ważni dla niego pisarze, jak Schulz czy Gombrowicz, Milva się pojawia, by zaśpiewać i pogawędzić z Jurkiem o kobietach. Jest i młody Pilch, i jego babka Czyżowa, jest oczywiście jego neurotyczna matka i ojciec – heros, jak zwykle w olimpijskiej formie. No i jest choroba, niestety – opowiada reżyser spektaklu, Artur Więcek „Baron”. – Immanentną cechą Pilcha – mimo tych wszystkich upadków i dziur, w które wpadał i które go zasysały, mimo jego problemu z alkoholem i choroby, a zwłaszcza w chorobie – była jakaś jasność. Ja tę jasność wywodzę z jego poczucia humoru. Po prostu on był niezwykle błyskotliwym człowiekiem, obdarzonym wspaniałym, nieprzeciętnym humorem. Humor Pilcha to był właściwie jego sposób patrzenia na świat.

Występują: Sławomir Kołakowski, Marcin Sztendel, Katarzyna Sadowska, Olga Adamska, Adam Zych, Katarzyna Bieschke-Wabich, Jacek Piotrowski, Ewelina Poźniak, Joanna Pasternak, Paulina Janczak, Karol Olszewski, Piotr Biernat, Przemysław Żychowski.

Spektakle: piątek, sobota, niedziela, g. 19.

