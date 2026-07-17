„Odyseja” - nowy obraz Christophera Nolana. To będzie monumentalne widowisko

Fot. materiały dystrybutora

Do kin wszedł najbardziej wyczekiwany film tego roku, „Odyseja” Christophera Nolana.

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Każdy obraz tego twórcy jest wielkim wydarzeniem. Tym razem angielski reżyser zaproponował na autorską wersję starożytnego eposu, którego autorstwo przypisuje się Homerowi.

Opowiada on o dziesięcioletniej tułaczce króla Itaki – Odyseusza – wracającego do domu po wojnie trojańskiej. Bohater zmaga się z gniewem bogów, mitycznymi potworami (jak cyklop) i pokusami, a w Itace walczy o odzyskanie władzy i rodziny. W Itace czeka na niego jego wierna żona, Penelopa.

Jedno możemy założyć w ciemno: „Odyseja” będzie spektakularnym, monumentalnym widowiskiem, pełnym nowatorskich rozwiązań wizualnych, tak jak to było w przypadku takich filmów Nolana jak „Mroczny rycerz”, „Tenet”, „Incepcja” czy „Interstellar”.

„Odyseja” jest pierwszym w historii blockbusterem w całości zrealizowany kamerami IMAX, które zapewniają bezprecedensową rozdzielczość.

W filmie Nolana zobaczymy największe gwiazdy współczesnego kina, m.in. Matta Damona, Roberta Pattinsona, Anne Hathaway, Zendayę czy Toma Hollanda.

(as)

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