Odkrywanie literackich tajemnic

W ramach cyklu Stołczyńskie inspiracje w niedzielę 22 lutego o godz. 17 w Restauracji Jachtowa przy ul. Lipowej odbędzie się spotkanie ze szczecińskimi autorami powieści - Sylwią Trojanowską i Leszkiem Hermanem.

Spotkanie pt. "Rzeczywistość a fikcja w szczecińskich powieściach" poprowadzi Monika Szymańska - Księgarnia Kamienica w Lesie. To okazja do inspirujących rozmów i odkrywania literackich tajemnic. Nie zabraknie możliwości zadania pytań i zdobycia autografów.



Organizatorami wydarzenia są Stowarzyszenie Stołczyn po Sąsiedzku i Hotel i Restauracja Jachtowa. Wstęp wolny.

