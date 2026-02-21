Sobota, 21 lutego 2026 r. 
Odkrywanie literackich tajemnic

Data publikacji: 21 lutego 2026 r. 17:14
Ostatnia aktualizacja: 21 lutego 2026 r. 17:14
W ramach cyklu Stołczyńskie inspiracje w niedzielę 22 lutego o godz. 17 w Restauracji Jachtowa przy ul. Lipowej odbędzie się spotkanie ze szczecińskimi autorami powieści - Sylwią Trojanowską i Leszkiem Hermanem.

Spotkanie pt. "Rzeczywistość a fikcja w szczecińskich powieściach" poprowadzi Monika Szymańska - Księgarnia Kamienica w Lesie. To okazja do inspirujących rozmów i odkrywania literackich tajemnic. Nie zabraknie możliwości zadania pytań i zdobycia autografów.

Organizatorami wydarzenia są Stowarzyszenie Stołczyn po Sąsiedzku i Hotel i Restauracja Jachtowa. Wstęp wolny. 

