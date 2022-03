Obrazy, które trafiły na etykiety win. Wystawa w Galerii Jagiellońska 86

Wernisaż wystawy prac Władysława Edwarda Gałki, pn. „Zadzior”, odbył się we wtorek (1 marca) w Galerii Jagiellońska 86. Wspomniany artysta jest malarzem, rzeźbiarzem, rysownikiem, grafikiem, twórcą instalacji, poetą. W pracach plastycznych stosuje bardzo różne techniki – m.in.: malarstwo olejne, akryl, pastel, akwarelę, kredkę, węgiel oraz techniki mieszane. Jest też ilustratorem książek. Osobny rozdział stanowią prace wykonane na zamówienie Winnicy Zodiak z miejscowości Zagozd koło Drawska Pomorskiego.

- Mamy teraz bardzo trudny czas, dlatego zastanawialiśmy się czy może ten wernisaż przesunąć na inny termin, może poczekać na bardziej sprzyjający czas. Ale uznaliśmy, że nie, że przecież normalnie wszyscy musimy żyć - mówił, na otwarciu wystawy, gospodarz galerii Dariusz Startek. - Władek jest artystą prawdziwym i odważnym, który pomimo różnych przeciwności losu, żyje sztuką. Artystę poznałem dzięki właścicielowi Winnicy Zodiak, Mirkowi Krasowskiemu. Zobaczyłem bowiem etykietę na butelce z winem i się zachwyciłem. Na polskim rynku winiarskim taka etykieta to absolutne cudo.

- Czas jest straszny. Dlatego trzeba podkreślić, że ludziom na Ukrainie należy się cześć i chwała - dodał Władysław Gałka. - Pozwolę sobie zacytować jedno zdanie z czasopisma literacko-artystycznego "Łabuź", gdzie Leon Zdanowicz napisał: "Gdyby nie było poezji, nie byłoby chleba". Ja dodam, że jeszcze nie byłoby wina.

Obrazy na etykietach win

Obrazy W. Gałki, które trafiły na etykiety win (kolorowe - ze znakami zodiaku oraz czarno - białe grafiki) są do obejrzenia na wystawie.

- Z Władkiem znamy się z winogrodnictwa. Moja winnica jest około trzydziestu kilometrów od jego domu Władka. Poznaliśmy się zatem najpierw od strony uprawy winorośli - mówił na wernisażu winiarz, M. Krasowski. - Ja zatem wpadłem na taki pomysł, by jako artysta namalował znaki zodiaku na etykiety win. Władek najpierw się bronił przed tym, ale przekonałem go do tego pomysłu mówiąc, że to będzie jego największa galeria prac. Największą może być co prawda internet, ale to jednak wyłącznie kontakt przez monitor. Natomiast człowiek, który kupi wino z piękną etykietą, będącej obrazem, ma do czynienia ze sztuką na wyciągnięcie ręki. Na różnych targach winiarskich zdarza się, że ludzie myślą, iż te etykiety powstały w komputerze. Tymczasem to są obrazy powstałe w domu Władka. Zresztą, byliśmy pierwsi, którzy zastosowali obrazy jako etykiety. Cieszę się, że coraz więcej winiarzy idzie naszą drogą i coraz liczniej na butelkach można obejrzeć prace lokalnych artystów.

W przyszłym roku winnica wyprodukuje serię limitowaną. To będzie 300 butelek, a na każdej inna etykieta namalowana przez Władysława Gałkę.

- Chcemy w taki wyjątkowy sposób uhonorować niezwykłego artystę - zapewnia M. Krasowski.

Wystawa w Galerii Jagiellońska 86 czynna będzie przez cały marzec.

(MON)