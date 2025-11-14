Obłęd Patrycji Markowskiej

W Szczecinie wystąpi Patrycja Markowska. W sobotę o g. 19.30 w dawnym kinie „Kosmos” będzie promowała swój najnowszy album, „Obłęd”. To płyta inspirowana klubową muzyką w połączeniu z żywym, gitarowym graniem. Nawiązując do tradycji, w jakich powstawały najlepsze krążki, został nagrany „na setkę”, czyli praktycznie na żywo. Osobiste teksty artystki w połączeniu z sensualnością, podkreślone brzmieniem nowoczesnych klawiszy, tworzą oryginalną mieszankę.

Łukasz Dębowksi na portalu „Polska płyta. Polska muzyka” napisał: „Jeśli ktoś oczekuje muzycznej rewolty w dokonaniach Patrycji Markowskiej, tego album „Obłęd” może rozczarować. Sporo tu klasycznych odniesień, przewidywalnych akcentów i jasnej układności względem samej muzyki. Nie zmienia to jednak faktu, że to piosenki, które coś ze sobą niosą – nawet jeśli połowa z nich pokazuje mniej skomplikowaną stronę „miłości”. To album dla tych, którzy nie szukają nowinek, a podążają za sercem. Może jest w tym trochę ulotności, a nawet odrobina naiwności – ale z tymi piosenkami pewne chwile w naszym życiu stają się po prostu ważne. I to w tym przypadku jest wystarczające”.

(as)

