O światach Johanna Baptysty Homanna. W czwartek w bibliotece US

Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego i Wydawnictwo Naukowe US zapraszają na promocję książki prof. Radosława Skryckiego pt. „Światy Homanna. Kartograf epoki baroku”. Spotkanie odbędzie się w czwartek.

REKLAMA

– Książka poświęcona jest najważniejszemu niemieckiemu twórcy map i atlasów okresu baroku – Johannowi Baptyście Homannowi. Jednak postać kartografa stała się pretekstem do przyjrzenia się kulturze epoki, sposobowi tworzenia map i opatrywania ich ikonograficznym komentarzem. W działalności Homanna, jak w soczewce, skupiają się wszystkie aktywności artysty, rzemieślnika i uczonego przełomu XVII i XVIII wieku, a jego najbliższe otoczenie – przyjaciół, współpracowników i czytelników – tworzy niezwykłą mozaikę intelektualistów niemal całej Europy – komentuje prof. Radosław Skrycki, autor książki i dyrektor Biblioteki Głównej US.

Spotkanie odbędzie się w czwartek o godz. 17:00 w Bibliotece Głównej US – wejście od ul. Tarczyńskiego 1 (sala 103).

(as)

REKLAMA